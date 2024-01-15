https://sputnikarabic.ae/20240115/اختراق-علمي-لأصغر-نبات-على-الأرض-مرشح-لـغزو-الفضاء-صور-1085004801.html

اختراق علمي لأصغر نبات على الأرض مرشح لـ"غزو الفضاء"... صور

اختراق علمي لأصغر نبات على الأرض مرشح لـ"غزو الفضاء"... صور

قامت مجموعة من الباحثين باختبار عدس الماء، وهو أصغر نبات مزهر، في ظروف الجاذبية القليلة، لتقييم إمكاناته كمصدر غذائي لرواد الفضاء ومنتج للأكسجين، يمكن أن تؤثر... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T10:19+0000

2024-01-15T10:19+0000

2024-01-15T10:19+0000

مجتمع

علوم

الفضاء

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أصغر نبات مزهر على وجه الأرض قد يصبح مادة غذائية مغذية لرواد الفضاء في المستقبل، فضلا عن كونه مصدرا عالي الكفاءة للأكسجين. وللمساعدة في اختبار مدى ملاءمتها للفضاء، تم إخضاع كتل طافية من عدس الماء (بحجم رأس الدبوس) لـ20 مرة من جاذبية الأرض على متن جهاز الطرد المركزي ذو القطر الكبير التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من قبل فريق من جامعة ماهيدول في تايلاند.وتدور أجهزة الطرد المركزي في أسرع حالاتها بمعدل يصل إلى 67 دورة في الدقيقة، مع وضع أياديها الستة في نقاط مختلفة على طول أذرعها، ويزن كل منها 130 كغم، وكل منها قادر على استيعاب 80 كغم من الحمولة.يعتبر العدس المائي أصغر نبات مزهر على وجه الأرض، فهو أصغر حتى من طحلب البط الأكثر شهرة. وهو مثل الطحلب البطي، يعتبر العدس المائي نباتًا مائيًا يطفو فوق المسطحات المائية التايلاندية والآسيوية.وأضاف تولياناندا: "عدس الماء ينتج الكثير من الأكسجين من خلال عملية التركيب الضوئي، ويعتبر أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين، والذي يتم استهلاكه في بلادنا لفترة طويلة".وأشار تولياناندا إلى أن "تجربتنا التي تستغرق أسبوعين تتيح لنا الوصول إلى جيلين من الوجبات المائية بشكل عام، ما نقوم به بعد ذلك هو فحص النباتات مباشرة، ثم تحويل المستخلصات إلى شكل حبيبات صلبة سنأخذها إلى المنزل لدراستها. ثم يمكننا إخضاع هذه العينات لتحليل كيميائي مفصل للحصول على نظرة ثاقبة لنطاق واسع من استجابة الجاذبية المفرطة للعدس المائي".

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علوم, الفضاء