اختراق علمي لأصغر نبات على الأرض مرشح لـ"غزو الفضاء"... صور
© Photo / wikipediaعدس الماء نبات صغير جدا
© Photo / wikipedia
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قامت مجموعة من الباحثين باختبار عدس الماء، وهو أصغر نبات مزهر، في ظروف الجاذبية القليلة، لتقييم إمكاناته كمصدر غذائي لرواد الفضاء ومنتج للأكسجين، يمكن أن تؤثر النتائج التي توصلوا إليها بشكل كبير على الزراعة الفضائية.
أصغر نبات مزهر على وجه الأرض قد يصبح مادة غذائية مغذية لرواد الفضاء في المستقبل، فضلا عن كونه مصدرا عالي الكفاءة للأكسجين. وللمساعدة في اختبار مدى ملاءمتها للفضاء، تم إخضاع كتل طافية من عدس الماء (بحجم رأس الدبوس) لـ20 مرة من جاذبية الأرض على متن جهاز الطرد المركزي ذو القطر الكبير التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من قبل فريق من جامعة ماهيدول في تايلاند.
Future Mars astronauts may chomp on Earth's tiniest flowering plant to survive. Watermeal exists in clumps no larger than a pinhead but could be an essential foodstuff and source of oxygen for humans in space... https://t.co/AXb1J20YUq— Spaceflash News (@spaceflashnews) October 17, 2023
وتدور أجهزة الطرد المركزي في أسرع حالاتها بمعدل يصل إلى 67 دورة في الدقيقة، مع وضع أياديها الستة في نقاط مختلفة على طول أذرعها، ويزن كل منها 130 كغم، وكل منها قادر على استيعاب 80 كغم من الحمولة.
Earth's smallest flowering plant, watermeal, might feed and provide oxygen for astronauts in space! pic.twitter.com/Owrc5NvF0U— Untalented Guy (@STEMbySum) October 12, 2023
يعتبر العدس المائي أصغر نبات مزهر على وجه الأرض، فهو أصغر حتى من طحلب البط الأكثر شهرة. وهو مثل الطحلب البطي، يعتبر العدس المائي نباتًا مائيًا يطفو فوق المسطحات المائية التايلاندية والآسيوية.
يوضح تاتبونج تولياناندا، رئيس فريق جامعة ماهيدول: "لقد أصبحنا مهتمين بالعدس المائي لأننا أردنا وضع نموذج لكيفية استجابة النباتات لمستويات الجاذبية المتغيرة. نظرًا لأن الوجبة المائية لا تحتوي على أي جذور أو سيقان أو أوراق، فهي في الأساس مجرد كرة تطفو على جسم مائي. وهذا يعني أنه يمكننا التركيز بشكل مباشر على التأثيرات التي قد تخلفها تحولات الجاذبية على نموها وتطورها.
وأضاف تولياناندا: "عدس الماء ينتج الكثير من الأكسجين من خلال عملية التركيب الضوئي، ويعتبر أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين، والذي يتم استهلاكه في بلادنا لفترة طويلة".
تم وضع عينات من عدس الماء في صناديق مجهزة بمصابيح "إل أي دي" تحاكي ضوء الشمس الطبيعي. كانت هذه الصناديق بعد ذلك داخل جهاز الطرد المركزي، ثم تركت لتنمو أثناء الدوران عند 20 غراما.
وأشار تولياناندا إلى أن "تجربتنا التي تستغرق أسبوعين تتيح لنا الوصول إلى جيلين من الوجبات المائية بشكل عام، ما نقوم به بعد ذلك هو فحص النباتات مباشرة، ثم تحويل المستخلصات إلى شكل حبيبات صلبة سنأخذها إلى المنزل لدراستها. ثم يمكننا إخضاع هذه العينات لتحليل كيميائي مفصل للحصول على نظرة ثاقبة لنطاق واسع من استجابة الجاذبية المفرطة للعدس المائي".