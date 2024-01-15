https://sputnikarabic.ae/20240115/البحرية-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-فقدانها-جنديين-في-البحر-الأحمر-1084994118.html

البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن فقدانها جنديين في البحر الأحمر

البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن فقدانها جنديين في البحر الأحمر

قال مسؤولان أمريكيان إن عنصرين من البحرية الأمريكية مفقودان منذ يوم الخميس الماضي، خلال مشاركتهما في "عملية البحث عن شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى "أنصار الله"... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T07:34+0000

2024-01-15T07:34+0000

2024-01-15T07:36+0000

العالم

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وأضاف المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما حول وصف التقييمات الأولية لدى البحرية الأمريكية، أن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم. وعندما رأى البحّار الثاني رفيقه يسقط في الماء، غطس للمساعدة. وكان الحادث قد وقع يوم الخميس في خليج عدن.وقال المسؤولان إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مياه الخليج الدافئة، حيث تشكل الأمواج القوية والإرهاق مصدر قلق أكبر من انخفاض حرارة الجسم، حيث يأمل القادة في العثور على الجنديين على قيد الحياة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وعندما سئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، عن العملية خلال ظهوره يوم الأحد في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الإخبارية، وصفها بأنها جزء من العمل المستمر للجيش الأمريكي لتعطيل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين".ويأتي فقدان عنصري البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240113/فقدان-اثنين-من-أفراد-البحرية-الأمريكية-قبالة-سواحل-الصومال-1084938926.html

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