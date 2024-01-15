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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240115/الدفاع-الروسية-واشنطن-تعرقل-أي-مبادرة-دولية-للتحقق-من-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1085010408.html
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل أي مبادرة دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل أي مبادرة دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية
قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إن الولايات المتحدة تعرقل أي مبادرات دولية للتحقق من... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:41+0000
2024-01-15T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على زيادة إمكاناتها العسكرية البيولوجية في مناطق مختلفة من العالم، مستخدمةً الثغرات في التشريعات الدولية. ومما يثير القلق بشكل خاص هو أن الولايات المتحدة تمنع أي مبادرات دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية".وأكد أن ذلك يستبعد إمكانية فحص أنشطة المختبرات سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. وأوضح كيريلوف: "الأحداث التي وقعت في موقع اتفاقية الأسلحة البيولوجية في عام 2023 أكدت مرة أخرى إحجام واشنطن الأساسي عن استئناف المفاوضات بشأن إنشاء آلية تحقق قانونية".وأشار الجنرال إلى أنه خلال الأحداث التي جرت في موقع اتفاقية الأسلحة البيولوجية، أثارت روسيا أكثر من 20 سؤالاً بشأن انتهاكات كييف وواشنطن لمتطلبات الاتفاقية. ووفقا له، فإن هذه القضايا تتعلق بتسميات وكميات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تمت دراستها في إطار برنامج الحد من التهديد، وإجراء البحوث على الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرضى العقليين، وإخفاء أوكرانيا والولايات المتحدة لحقائق التعاون في المجال العسكري البيولوجي في التقارير الدولية.وأضاف: "لم يتلق أي من الأسئلة إجابات موضوعية حتى الآن. وفي الوقت نفسه، كانت المبادرات التي روجت لها الولايات المتحدة تهدف إلى استبدال أحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي بـ "قواعدها" الخاصة بها، والتي تم وضعها وفقا للمصالح الأمريكية، المدعومة من الغرب الجماعي وفرضت على أطراف ثالثة تنفيذها".ووفقا للجنرال، يمكن ملاحظة ذلك في العمل في المنابر الدولية الأخرى، حيث "دفعت" الوفود الغربية لاتخاذ القرارات فقط بشأن القضايا التي تهمهم. ووفقا له، تم تحويل الاهتمام عمدا إلى النظر في القضايا الثانوية التي لا تتعلق مباشرة بمشاكل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-عسكرية-أوكرانية-لتخزين-الوقود-1085009349.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل أي مبادرة دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية

12:41 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 15.01.2024)
© Sputnik . Ada Bagianوزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Ada Bagian
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قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إن الولايات المتحدة تعرقل أي مبادرات دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية، التي تستبعد إمكانية فحص أنشطة المختبرات.
وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على زيادة إمكاناتها العسكرية البيولوجية في مناطق مختلفة من العالم، مستخدمةً الثغرات في التشريعات الدولية. ومما يثير القلق بشكل خاص هو أن الولايات المتحدة تمنع أي مبادرات دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية".
وأكد أن ذلك يستبعد إمكانية فحص أنشطة المختبرات سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. وأوضح كيريلوف: "الأحداث التي وقعت في موقع اتفاقية الأسلحة البيولوجية في عام 2023 أكدت مرة أخرى إحجام واشنطن الأساسي عن استئناف المفاوضات بشأن إنشاء آلية تحقق قانونية".
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
12:45 GMT
وأشار الجنرال إلى أنه خلال الأحداث التي جرت في موقع اتفاقية الأسلحة البيولوجية، أثارت روسيا أكثر من 20 سؤالاً بشأن انتهاكات كييف وواشنطن لمتطلبات الاتفاقية. ووفقا له، فإن هذه القضايا تتعلق بتسميات وكميات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تمت دراستها في إطار برنامج الحد من التهديد، وإجراء البحوث على الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرضى العقليين، وإخفاء أوكرانيا والولايات المتحدة لحقائق التعاون في المجال العسكري البيولوجي في التقارير الدولية.
وأضاف: "لم يتلق أي من الأسئلة إجابات موضوعية حتى الآن. وفي الوقت نفسه، كانت المبادرات التي روجت لها الولايات المتحدة تهدف إلى استبدال أحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي بـ "قواعدها" الخاصة بها، والتي تم وضعها وفقا للمصالح الأمريكية، المدعومة من الغرب الجماعي وفرضت على أطراف ثالثة تنفيذها".
ووفقا للجنرال، يمكن ملاحظة ذلك في العمل في المنابر الدولية الأخرى، حيث "دفعت" الوفود الغربية لاتخاذ القرارات فقط بشأن القضايا التي تهمهم. ووفقا له، تم تحويل الاهتمام عمدا إلى النظر في القضايا الثانوية التي لا تتعلق مباشرة بمشاكل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
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