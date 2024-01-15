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https://sputnikarabic.ae/20240115/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مستوطنون-مسلحون-يهاجمون-قرى-فلسطينية-1084991778.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحم الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T03:00+0000
2024-01-15T03:57+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية

03:00 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 03:57 GMT 15.01.2024)
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحم الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين اقتحمت أطراف قرية بورين، وهاجمت عددا من المنازل وروعت أصحابها.
كما أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين، وفقا لوكالة لـ"وفا".
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