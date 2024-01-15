https://sputnikarabic.ae/20240115/غالانت-المرحلة-المكثفة-من-الأعمال-العدائية-في-شمال-غزة-انتهت-1085025562.html

غالانت: المرحلة المكثفة من الأعمال العدائية في شمال غزة انتهت

غالانت: المرحلة المكثفة من الأعمال العدائية في شمال غزة انتهت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن المرحلة المكثفة من الأعمال العدائية في شمال غزة قد انتهت، وأعلن نهاية وشيكة للقتال العنيف في جنوب... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T21:01+0000

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يواف غالانت

اسرائيل

العالم العربي

حركة حماس

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وأشار غالانت، في بيانه لوسائل الإعلام، إلى القتال في قطاع غزة، قائلا: "قبل ثلاثة أشهر، قدمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء مع رئيس الأركان، ولاحظنا مراحل العملية وأوضحنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".وأضاف غالانت: "في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبًا، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية".وأشار غالانت بالقول: "حددنا مراحل التنفيذ وأوضحنا أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".وأكد غالانت على "عدم إمكانية إطلاق سراح المختطفين إلا من موقع القوة"، وتابع: "إذا توقفت النار، فإن مصيرهم سيكون محسومًا لسنوات في أسر حماس".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وتحرير محتجزيها لدى الحركة.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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يواف غالانت, اسرائيل, العالم العربي, حركة حماس