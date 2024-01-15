https://sputnikarabic.ae/20240115/رئيس-الأركان-الإسرئيلي-يحذر-الحكومة-من-تراجع-إنجازات-الجيش-بسبب-غياب-خطة-المرحلة-التالية-للحرب-1085025869.html

رئيس الأركان الإسرئيلي يحذر الحكومة من تراجع إنجازات الجيش بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب

رئيس الأركان الإسرئيلي يحذر الحكومة من تراجع إنجازات الجيش بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء اليوم الاثنين، "الحكومة من تراجع إنجازات الجيش بسبب غياب خطة المرحلة التالية بعد الحرب". 15.01.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "هاليفي أخبر رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن الجيش قد يضطر للعودة إلى مناطق انتهى فيها القتال"، مشيرة إلى أن "مسؤولين أمنيين كبار أعربوا عن خشيتهم أن تكون هناك إعادة تجميع لمقاتلي حماس في شمال قطاع غزة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال في وقت سابق اليوم، إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أنه "في نهاية الحرب، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة ولن تكون حماس قادرة على الحكم والعمل كقوة عسكرية في القطاع".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "المرحلة المكثّفة من الحرب ضد حركة حماس في جنوب غزة ستنتهي قريباً، مؤكدا انتهاءها في شمال القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html

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