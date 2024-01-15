https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html

صاروخ "إسكندر" ينطلق من بين الثلوج ويضرب هدفا أوكرانيا استراتيجيا... فيديو

صاروخ "إسكندر" ينطلق من بين الثلوج ويضرب هدفا أوكرانيا استراتيجيا... فيديو

ضربت القوات الروسية هدفا عسكريا استراتيجيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وذلك باستهدافه بصاروخ من نوع "إسكندر". 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T06:21+0000

2024-01-15T06:21+0000

2024-01-15T06:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، مشاهد على قناتها الرسمية في "تلغرام" تظهر قيام أطقم صواريخ "إسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتوجيه ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.وفي بيان رسمي لوزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "على محور كوبيانسك، تم صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية، وقصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وقتل نحو 130 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير 4 دبابات و8 مركبات وقطع مدفعية".وعلى محور كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية، وخلال المعركة تم دحر أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240114/حاكم-مقاطعة-كورسك-إسقاط-ثلاثة-صواريخ-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1084990862.html

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روسيا, رصد عسكري