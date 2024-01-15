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https://sputnikarabic.ae/20240115/كوريا-الشمالية-تعلن-نجاح-تجربة-إطلاق-صاروخ-باليستي-متوسط-المدى-يعمل-بالوقود-الصلب-1084991384.html
كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب
كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T02:53+0000
2024-01-15T02:53+0000
كوريا الشمالية
العالم
صاروخ باليتسي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، "في 14 يناير، أجرت المديرية العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الديمقراطية إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب برأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت".وأضافت الوكالة أنه تم التحقق من خصائص قدرات الرأس الحربي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على الانزلاق والمناورة وموثقية محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل المطورة حديثا.وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات لم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة و"لا علاقة لها بالوضع في المنطقة".ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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كوريا الشمالية, العالم, صاروخ باليتسي
كوريا الشمالية, العالم, صاروخ باليتسي

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

02:53 GMT 15.01.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Photo / KCNA
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، "في 14 يناير، أجرت المديرية العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الديمقراطية إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب برأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت".
وأضافت الوكالة أنه تم التحقق من خصائص قدرات الرأس الحربي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على الانزلاق والمناورة وموثقية محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل المطورة حديثا.
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وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات لم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة و"لا علاقة لها بالوضع في المنطقة".
ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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