https://sputnikarabic.ae/20240115/كيفية-القضاء-على-الصراصير-الصغيرة-1085008842.html

كيفية القضاء على الصراصير الصغيرة

كيفية القضاء على الصراصير الصغيرة

تعتبر الصراصير من الحشرات الخطيرة نظرا لاحتوائها على بكتيريا تتسبب بإصابة الإنسان بعدد من الأمراض، وفي الوقت نفسه لا تنقل هذه الأمراض من خلال لدغات وإنما خلال... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T12:35+0000

2024-01-15T12:35+0000

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سنتعرف في هذا المقال على الصراصير وأسباب ظهورها والمؤشرات التي تظهر وجودها بالإضافة للأضرار التي تخلفها وكيفية التخلص منها ومتى يجب التواصل مع المختصيين للقضاء عليها وكيفية منع ظهورها.الصراصير الصغيرةتعيش الصراصير في كل مكان على سطح الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية الجليدية، ويعد الصرصور البروسي أحد الأنواع الأكثر شيوعًا، والذي يقضي حياته في تفاعل وثيق مع البشر.كيف تبدو الصراصيريتراوح طول جسم الصرصور البالغ من 1 إلى 1.6 سم، وقد طور الأفراد من كلا الجنسين أجنحة يمكنهم بفضلها الطيران، لكن الصراصير لا تستطيع الطيران لفترة طويلة. يتميز الذكور بجسم أرفع، أما الإناث فلها جسم عريض إلى حد ما مع بطن مستدير ومغطى بأجنحة. غالبًا ما تصنع الصراصير أعشاشها في فتحات التهوية وخطوط الصرف الصحي للمباني متعددة الطوابق، وفي الأقبية، وفي شقوق الجدران وخلف الألواح، كما أنها تتواجد بشكل متكرر في مدافن النفايات ومزالق القمامة في المدينة.الصرصور الأحمر آكل اللحوم، وبالإضافة إلى طعامه التقليدي - بقايا طعام الإنسان، يمكن للصرصور أن يأكل الورق، وجلود الأحذية، والمنسوجات، وفي الحالات القصوى، حتى الصابون العادي. الطعام المفضل للصراصير ، المخبوزات والسكر وجميع أنواع الحلويات، وفي المركز الثالث منتجات اللحوم والحبوب، وتكتمل قائمة التفضيلات بالخضروات والفواكه المتنوعة، مهما كانت طازجة. حسب العلماء أن ألف صرصور يستهلك حوالي 9.6 كجم من الطعام الجاف سنويًا. في حالة عدم وجود طعام، تكتفي الصراصير بالورق والنجارة وغراء الأحذية وتجليد الكتب والأقمشة والقمامة المختلفة وأي مواد عضوية.أسباب ظهور الصراصيريعد الوصول المجاني إلى الطعام والرطوبة العالية والدفء والظلام ظروفًا مثالية لعيش الصراصير، وينتقلون من شقة إلى أخرى من خلال الشقوق الموجودة في النوافذ أو الأبواب، ويزحفون على طول فتحات التهوية والأنابيب ومزالق القمامة وواجهات المباني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إحضارها عن طريق الخطأ إلى المنزل بالملابس، إلى جانب الأشياء القديمة أثناء التنقل، في حقيبة من الإجازة، في طرد بريدي أو تسليم من متجر أثاث.علامات تشير لوجود الصراصيرتترك الصراصير آثارا تدل على وجودها وتكون سببا لمعرفة أنها متواجدة قبل القبض عليها ومشاهدتها، ومن علامات وجودها كرات السوداء على الأطباق ورفوف المطبخ وورق الحائط والأرضيات والأسطح الأخرى. وتمثل هذه المجموعات من الكرات الصغيرة الداكنة براز الصراصير.وفي الزوايا والشقوق،على الجدران الخلفية للأجهزة المنزلية، في الحاويات المكشوفة وغيرها من الأماكن الدافئة والمعزولة، يمكنك أيضًا العثور على بيض ويرقات الصراصير البيضاء، على الرغم من أنها صغيرة وليست ملحوظة جدًا.العلامة الثانية هي الرائحة المحددة التي تنبعث منها الحشرات، في البداية قد لا تلاحظ ذلك، ولكن مع نمو المستعمرة سوف تشتد، مما يؤدي إلى الرطوبة والتعفن.وبطبيعة الحال، عاجلا أم آجلا يمكن أن يتم القبض عليهم على حين غرة عن طريق تشغيل ضوء المطبخ ليلاً. في أغلب الأحيان، تظهر الصراصير السوداء (يصل طولها إلى 3 سم، المطبخ) أو الأحمر (يصل طولها إلى 1.3 سم، البروسية) في المنازل.الأضرار الناجمة عن الصراصير الصغيرةالضرر الناجم عن الصراصير، والحساسية، وبيض الدود، والأضرار التي لحقت جلد الإنسان من لدغات الصراصير يسمى علميا blattopterosis. تتمتع أجزاء فم الصرصور الأحمر ببنية ماصة وقضم، لذا فهو يعرف حقًا كيفية العض.إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء والغذاء حولها، وكان هناك الكثير من الصراصير، فإنها تكون قادرة على التسلق على الناس أثناء النوم، وخاصة الأطفال الصغار، وتناول الرموش والجلد حول الفم.تتحرك الصراصير على أسطح مختلفة، وتلتف بالميكروبات وبيض الديدان وجزيئات العفن، ثم تزحف على الرفوف في الخزانات، وعلى الطعام المنسي على الطاولة، وعلى الأكواب والأطباق، وزجاجات الأطفال واللهايات.ليس سرا أن الصراصير حيوانات آكلة للحوم وقادرة على أن تتغذى على أي فضلات أو نفايات أو براز. تزحف هذه الحشرات ذات الشوارب عبر السندرات والأقبية وكذلك المجاري، وتتراكم كمية كبيرة من البكتيريا المسببة للأمراض.أخطر الصراصير التي ظهرت في الشقة من شبكات الصرف الصحي. لا أحد يعرف مقدار ما سيجلبه هذا الصرصور على نفسه عندما ينتهي به الأمر في صندوق الخبز الخاص بك. كل هذه البكتيريا وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، بطريقة أو بأخرى، تنتهي على الطاولة، على الحوض، على مقابض الأبواب في شقتك.تصل الديدان والبكتيريا المسببة للأمراض إلى الشخص من خلال الأيدي غير المغسولة التي أمسكت للتو بالباب الذي زحف من خلاله الصرصور مؤخرًا.وقد اكتشفت الدراسات الحديثة وجود كميات كبيرة من المواد المسرطنة في معدة الصراصير. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصراصير تتغذى على أي شيء يمكنها مضغه أو شربه. لكن لا يوجد دليل مثبت على أن ترك الصراصير هذه المواد على الطعام يساهم في تطور السرطان لدى الإنسان.الحساسية الناجمة عن الصراصير يمكن أن تصبح مزمنة. وتتزامن بعيون دامعة، إفرازات من الأنف، دغدغة في الأنف، حكة، طفح جلدي - كل هذا نتيجة لبقاء الشخص لفترة طويلة مع الصراصير، والتي تنبعث منها عدد كبير من أنواع مختلفة من مسببات الحساسية.وفي حالة الحساسية المستمرة لفترة طويلة على الأغشية المخاطية، قد تظهر مضاعفات أو حتى تطور أعراض الربو ومشاكل في التنفس والتهاب الحلق والسعال. كل هذه الأعراض تتداخل مع الحياة الكاملة وتقلل من جودتها.كيفية التخلص من الصراصير الصغيرةيوجد عدد من الطرق للتخلص من الصراصير وأهما:- التنظيف والتطهيرتعتمد هذه العملية على استخدام المبيدات الحشرية ، فعلى الرغم من أن المنتجات الحديثة آمنة للإنسان والحيوان، إلا أنه لا يمكن أن يتواجد في الغرفة إلا الشخص الذي يقوم بالعلاج وقت رشها أو تطبيقها. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتمتع بحماية الجهاز التنفسي والجلد.وبعد ساعتين من التهوية النشطة، تتبلور المادة الكيميائية تمامًا وتلتصق. يأتي الأشخاص بعد ساعتين، ويفتحون النوافذ، ويغسلون أسطح العمل، ويغسلونها، وينظفونها، وينقلونها بعيدًا - إذا تم العلاج تحت المعدات، فلن يلزم غسل الجزء السفلي من المعدات. ويمكن للأشخاص ومرضى الحساسية والحيوانات الدخول بأمان.- الأفخاخهناك مصائد مختلفة: غراء، كهربائي، السم. الأول يعمل على إلتصاق الصرصار بمادة لاصقة، الكربائي، يجذب الحشرات ويدمرها بتفريغ تيار ضعيف. السم، عبارة عن قطع بلاستيكية صغيرة مخبأة بالسم بداخلها، يصطدم بها الصرصور ويصبح حاملاً للسم ثم يصيب مستعمرته. يجب وضع الجزء الرئيسي من هذه الأفخاخ المستخدمة في المطبخ ، خلف الثلاجة، تحت الخزانة، بجوار الموقد وسلة المهملات.يشار إلى مدة صلاحية الغراء والفخاخ السامة على العبوة - بعد انتهاء صلاحيتها، يتم استبدالها بأخرى جديدة. تعتبر المصائد الكهربائية أكثر متانة وفعالية، ولكنها أكثر تكلفة وتتطلب معالجة دقيقة للغاية. جهاز واحد يكفي لشقة صغيرة.- البخاخالبخاخات والهباء الجوي سهلة الاستخدام ولها تأثير فوري. يكفي رش العلبة في الأماكن التي تتراكم فيها الصراصير. للحصول على أفضل النتائج، يوصى بإغلاق النوافذ والأبواب مؤقتًا.عيب هذه المنتجات، أنها أكثر سمية من أقلام التلوين والفخاخ والمواد الهلامية. وحتى لو كان الهباء الجوي عديم الرائحة، فلا يجب أن يكون هناك أطفال أو حيوانات في الشقة وقت العلاج. إذا كان لديك حوض أسماك ، فيجب عليك نقله مؤقتًا إلى مكان آخر أو تغطيته بإحكام بغطاء وإيقاف التهوية. بعد استخدام الهباء الجوي، قم بتهوية الشقة وإجراء التنظيف العام.- المواد الكيميائيةمثل حمض البوريك، فالصراصير ليس لديها مقاومة للأدوية التي تعتمد على حمض البوريك، حيث تؤدي لتآكل الجهاز الهضمي للصرصور ويمكن اضافة مواد عطرية مثل الفانيلين والسكر وصفار البيض للحمض حتى تجذب الصراصير بشكل كبير كونها تتمتع بحاسة شم قوية.الأمونيا، التي تتميز برائحة قوية والصراصير لا يمكنها تحمل رائحتها، لذلك ينصح بمسحها على عتبات النوافذ والأثاث وشبكات التهوية والمداخل لطرد هذه الحشرات ومنعها من الاقتراب.- الطرق الشعبيةالتجميد: وسيلة أخرى فعالة لمكافحة الصراصير، ومع ذلك، لن يكون من الممكن دائما استخدامها. لا تستطيع الحشرات البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة الباردة، ولا يستطيع بيضها البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تحت الصفر. لذلك يكفي في الشتاء فتح النوافذ وإطفاء التدفئة المركزية لتخليص الشقة من الصراصير. تحتاج إلى تهوية الغرفة لمدة أربع ساعات على الأقل لتجميدها بشكل كافٍ.أقلام التلوين: منتج شعبي ورخيص يشبه الطباشير الأبيض العادي. يتم استخدامه برسم خطوط سميكة ومستقيمة على الألواح وحول فتحات التهوية وخلف خزائن المطبخ والأنابيب. إذا تجاوز الصرصور أحد هذه الخطوط، سينتهي المبيد الحشري على جسده ويخترق الجسم ويسبب الشلل خلال ساعات قليلة.متى يجب طلب مساعدة المختصين ؟إذا لم تسفر محاولات التخلص من الصراصير بنفسك عن نتائج، فمن الأفضل أن تعهد بذلك إلى محترفين. سيقومون بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة بسرعة وكفاءة، والأهم من ذلك، تقديم المشورة بشأن التدابير الوقائية.عادة ما يتم حساب تكلفة خدماتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الطريقة المختارة لإبادة الحشرات ومساحة الشقة. وتقدم بعض الشركات ضمانًا ضد ظهور الصراصير مرة أخرى. يستمر لعدة أشهر.كن مستعدًا، حيث سيتعين عليك مغادرة منزلك مؤقتًا، وعند عودتك، قم بإجراء تنظيف عام وغسل جميع المنسوجات."يمكن إجراء التنظيف الرطب الخفيف بعد مرحلة التعرض للدواء - بعد حوالي 2-3 ساعات. قم بإعداد محلول الصابون والصودا وامسح مقابض الأبواب وطاولات السرير والطاولات والأرضية في المنتصف (لا تقترب من الألواح). يتم إجراء التنظيف العام في موعد لا يتجاوز 14 يومًا. يوضح يوري أوبلاكوف، المتخصص في شركة Dez Group SES،الروسية "هذه هي المدة التي يستمر فيها التأثير المتبقي للأدوية".كيفية منع الصراصير الصغيرةللتخلص من الصراصير، لا يكفي مجرد رش المبيدات الحشرية أو نصب فخ، سيكون التطهير ناجحًا إذا استعديت له بشكل صحيح. للقيام بذلك، نوصي باتباع بعض الخطوات البسيطة:- إخفاء الطعامالأولوية الأولى هي حرمان الصراصير من الطعام، ضع الحبوب والدقيق والسكر من الأكياس والصناديق الكرتونية في أوعية محكمة الغلق. استبدل سلة المهملات العادية بأخرى مغلقة بغطاء. ولا تنس إخفاء أوعية طعام الحيوانات الأليفة في الليل.- قم بإزالة مصادر المياهتحتاج الصراصير إلى الماء بما لا يقل عن الطعام. إذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بدون طعام لمدة شهر، فمن دون رطوبة - لمدة لا تزيد عن أسبوعين. لذلك، قبل تنفيذ مكافحة الآفات، من الضروري إصلاح السباكة. يجب ألا يكون هناك صنابير تقطر أو تسرب الأنابيب في المنزل.بالإضافة إلى ذلك، قبل الذهاب إلى السرير، يوصى بتجفيف الأحواض والبلاط - وأحواض الاستحمام وإغلاق البالوعة. يمكن تخزين الإسفنج المبلل والخرق وفرشاة الأسنان في كيس بلاستيكي قابل للغلق ليلاً.- التنظيفحتى لو قمت بإخفاء كل طعامك ومياهك بشكل آمن، يمكن للصراصير أن تعيش على قطرات الزيت أو صلصة الصويا المنسكبة عن طريق الخطأ. قم ببعض التنظيف العام - قم بتنظيف الموقد والميكروويف، وامسح خزائن المطبخ، وامسح فتات الخبز المجفف من أسفل الثلاجة. ضع قواعد جديدة: اغسل سطح العمل مباشرة بعد استخدامه ولا تترك الأطباق المتسخة في الحوض أبدًا.- إغلاق الشقوقإزالة جميع الشقوق وأدنى الشقوق والثقوب حول الأنابيب. يمكن القيام بذلك باستخدام المعجون أو مسدس الغراء أو رغوة البولي يوريثان أو النايلون العادي أو الشريط المقوى. بالإضافة إلى ذلك، تحب الصراصير الاختباء في الأجهزة المنزلية - قم بإغلاق الثغرات بشريط لاصق. ويجب ألا يكون لديهم أماكن للاختباء أو طرق للهروب.- تحذير الجيرانتأكد من تحذير جيرانك بشأن خططك. أولاً، أنهم يتبعون أيضًا إجراءات السلامة. ثانيا، سيكون من الأفضل بكثير أن يقوم سكان الشقق المجاورة بالتوازي معك بالتطهير. خلاف ذلك، يمكن للصراصير التحرك مؤقتا خلف الجدار وانتظر العاصفة في مكان أكثر أمانا، وعندما يتوقف السم عن العمل، سيعودون إلى عشهم الأصلي.- تحضير السماستخدم الطرق التقليدية أو قم بشراء المبيدات الحشرية الجاهزة. إذا كنت تريد توفير الوقت واختيار منتج سيعمل بالتأكيد، فيمكنك اصطياد العديد من الصراصير الحية وإرسالها إلى مختبر الأبحاث. سيحدد الخبراء مقاومتهم ويخبرونك بالسم الأفضل للاستخدام.

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