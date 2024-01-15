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https://sputnikarabic.ae/20240115/مراسل-سبوتنيك-إصابات-مباشرة-برشقة-صاروخية-استهدفت-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-كونيكو-شرقي-سوريا-1085009607.html
مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة برشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة برشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي شرقي سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:25+0000
2024-01-15T12:34+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن رشقة صاروخية استهدفت بعد ظهر اليوم، الجيش الأمريكي في قاعدة حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي.وأشار المراسل إلى أن أعمدة الدخان بدأت في هذه الأثناء بالتصاعد من داخل الحقل، ما يؤشر إلى تحقيق إصابات مباشرة جراء القصف.وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان من سكان القرى والبلدات المجاورة لحقل "كونيكو" بأن المضادات الجوية والأرضية التابعة للقوات الأمريكية فشلت بشكل ذريع في صد الهجوم الجديد الذي يأتي بعد ساعات على استهدافها برشقة صاروخية سابقة.وفور الهجوم، شهدت القاعدة استنفار كاملا لقوات الاحتلال الامريكي داخل القاعدة، بالتزامن مع تحليق مكثف الطيران الحربي والمروحي في أجواء القرى والبلدات المحيطة.وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور العسكري.وأكد مراسل "سبوتنيك" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍
https://sputnikarabic.ae/20240114/صواريخ-تضرب-القاعدة-الأمريكية-في-كونيكو-والأخير-يقصف-مواقع-لحلفاء-الجيش-السوري--عاجل-1084987983.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة برشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" شرقي سوريا

12:25 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 12:34 GMT 15.01.2024)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي شرقي سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن رشقة صاروخية استهدفت بعد ظهر اليوم، الجيش الأمريكي في قاعدة حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي.
وأشار المراسل إلى أن أعمدة الدخان بدأت في هذه الأثناء بالتصاعد من داخل الحقل، ما يؤشر إلى تحقيق إصابات مباشرة جراء القصف.
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري... صورة
أمس, 18:55 GMT
وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان من سكان القرى والبلدات المجاورة لحقل "كونيكو" بأن المضادات الجوية والأرضية التابعة للقوات الأمريكية فشلت بشكل ذريع في صد الهجوم الجديد الذي يأتي بعد ساعات على استهدافها برشقة صاروخية سابقة.
وفور الهجوم، شهدت القاعدة استنفار كاملا لقوات الاحتلال الامريكي داخل القاعدة، بالتزامن مع تحليق مكثف الطيران الحربي والمروحي في أجواء القرى والبلدات المحيطة.
وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور العسكري.
وأكد مراسل "سبوتنيك" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍
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