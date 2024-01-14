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صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240114/صواريخ-تضرب-القاعدة-الأمريكية-في-كونيكو-والأخير-يقصف-مواقع-لحلفاء-الجيش-السوري--عاجل-1084987983.html
صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل
صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:55+0000
2024-01-14T19:13+0000
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وأكد مراسل "سبوتنيك" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍وأكد المراسل على أن انفجارات هزت قاعدتي الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة ومعمل غاز كونيكو بريف دير الزور ،شرقي سوريا ، ناتجة عن تعرضهما لهجوم برشقات صاروخية استهدفهما بشكل مباشر، مساء اليوم الاحد 14 كانون الثاني / يناير، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوفه.وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤول-أمريكي-ينفي-تنفيذ-أي-ضربة-عسكرية-في-اليمن-اليوم-1084988065.html
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أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم العربي

صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل

18:55 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 19:13 GMT 14.01.2024)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور العسكري.
وأكد مراسل "سبوتنيك" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍
وتابع المراسل أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة ، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي.‍‍‍
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19:05 GMT
وأكد المراسل على أن انفجارات هزت قاعدتي الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة ومعمل غاز كونيكو بريف دير الزور ،شرقي سوريا ، ناتجة عن تعرضهما لهجوم برشقات صاروخية استهدفهما بشكل مباشر، مساء اليوم الاحد 14 كانون الثاني / يناير، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوفه.
وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.
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