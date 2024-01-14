https://sputnikarabic.ae/20240114/صواريخ-تضرب-القاعدة-الأمريكية-في-كونيكو-والأخير-يقصف-مواقع-لحلفاء-الجيش-السوري--عاجل-1084987983.html

صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل

صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T18:55+0000

2024-01-14T18:55+0000

2024-01-14T19:13+0000

أخبار سوريا اليوم

القواعد الأمريكية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg

وأكد مراسل "سبوتنيك" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍وأكد المراسل على أن انفجارات هزت قاعدتي الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة ومعمل غاز كونيكو بريف دير الزور ،شرقي سوريا ، ناتجة عن تعرضهما لهجوم برشقات صاروخية استهدفهما بشكل مباشر، مساء اليوم الاحد 14 كانون الثاني / يناير، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوفه.وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤول-أمريكي-ينفي-تنفيذ-أي-ضربة-عسكرية-في-اليمن-اليوم-1084988065.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم العربي