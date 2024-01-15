https://sputnikarabic.ae/20240115/مراسل-سبوتنيك-في-حلب-أصوات-انفجارات-سمع-دويها-في-محيط-المدينة-1085025721.html
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب السورية
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب، مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط مدينة حلب من الجهة الجنوبية... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T21:04+0000
2024-01-15T21:04+0000
2024-01-15T21:09+0000
حلب
حلب
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وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدوانها الصاروخي من أجواء البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل السورية المياه الإقليمية".
حلب
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حلب, حلب
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب السورية
21:04 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 21:09 GMT 15.01.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب، مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط مدينة حلب من الجهة الجنوبية والشرقية.
وحصل مراسل "سبوتنيك
" على معلومات تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدوانها الصاروخي من أجواء البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل السورية المياه الإقليمية".