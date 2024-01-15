https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html

مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا

مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا

تستعد ألمانيا لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025، حسبما نقلت وسائل إعلام عن وثيقة للجيش... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T04:23+0000

2024-01-15T04:23+0000

2024-01-15T04:41+0000

رصد عسكري

العالم

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وجاء في التقرير: "في اليوم إكس"، وفقًا لوثيقة سرية للجيش الألماني، سيصدر القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي الأمر بنقل 300 ألف جندي إلى الجهة الشرقية، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني".وفقًا للتقرير، يُزعم أن التصعيد يمكن أن يبدأ في فبراير/شباط 2024 مع بدء الهجوم الروسي النشط ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، والذي سينتهي بحلول يونيو/حزيران من نفس العام، بعد تراجع القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت صحيفة "بيلد": "في الوثيقة يتم تحديد المكان والتاريخ ووصف تصرفات روسيا والغرب، والتي تتوج بإرسال مئات الآلاف من جنود الناتو واندلاع الحرب الحتمي في صيف عام 2025".وبحسب ما ورد، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي بين بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.وقد أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.

https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html

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