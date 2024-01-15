https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html
مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا
مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا
تستعد ألمانيا لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025، حسبما نقلت وسائل إعلام عن وثيقة للجيش... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T04:23+0000
2024-01-15T04:23+0000
2024-01-15T04:41+0000
رصد عسكري
العالم
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وجاء في التقرير: "في اليوم إكس"، وفقًا لوثيقة سرية للجيش الألماني، سيصدر القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي الأمر بنقل 300 ألف جندي إلى الجهة الشرقية، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني".وفقًا للتقرير، يُزعم أن التصعيد يمكن أن يبدأ في فبراير/شباط 2024 مع بدء الهجوم الروسي النشط ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، والذي سينتهي بحلول يونيو/حزيران من نفس العام، بعد تراجع القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت صحيفة "بيلد": "في الوثيقة يتم تحديد المكان والتاريخ ووصف تصرفات روسيا والغرب، والتي تتوج بإرسال مئات الآلاف من جنود الناتو واندلاع الحرب الحتمي في صيف عام 2025".وبحسب ما ورد، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي بين بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.وقد أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا
04:23 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 04:41 GMT 15.01.2024)
تستعد ألمانيا لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025، حسبما نقلت وسائل إعلام عن وثيقة للجيش الألماني.
وجاء في التقرير: "في اليوم إكس"، وفقًا لوثيقة سرية للجيش الألماني، سيصدر القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي الأمر بنقل 300 ألف جندي إلى الجهة الشرقية، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني".
وفقًا للتقرير، يُزعم أن التصعيد يمكن أن يبدأ في فبراير/شباط 2024 مع بدء الهجوم الروسي النشط ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، والذي سينتهي بحلول يونيو/حزيران من نفس العام، بعد تراجع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت صحيفة "بيلد": "في الوثيقة يتم تحديد المكان والتاريخ ووصف تصرفات روسيا والغرب، والتي تتوج بإرسال مئات الآلاف من جنود الناتو واندلاع الحرب الحتمي في صيف عام 2025".
وبحسب ما ورد
، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي بين بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.
وقد أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.