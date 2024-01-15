مناورات لقوات الهندسة التابعة للجيش الروسي في ضواحي موسكو

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أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو.