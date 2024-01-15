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https://sputnikarabic.ae/20240115/مناورات-لقوات-الهندسة-التابعة-للجيش-الروسي-في-ضواحي-موسكو-1085000202.html
مناورات لقوات الهندسة التابعة للجيش الروسي في ضواحي موسكو
مناورات لقوات الهندسة التابعة للجيش الروسي في ضواحي موسكو
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لمناورات نفذتها قوات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية في ضواحي مدينة موسكو. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مناورات لقوات الهندسة التابعة للجيش الروسي في ضواحي موسكو

09:12 GMT 15.01.2024
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لمناورات نفذتها قوات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية في ضواحي مدينة موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.

جنود من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج لنظام الصواريخ المضادة للطائرات &quot;بوك ام3&quot; في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جنود من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو.

أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في الجيش الروسي في ضواحي موسكو.

جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في الجيش الروسي في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في الجيش الروسي في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في القوات المسلحة الروسية خلال التدريبات في ضواحي موسكو.

جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في القوات المسلحة الروسية خلال التدريبات في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في القوات المسلحة الروسية خلال التدريبات في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لمنظومة "كوبرا" الآلية لإزالة الألغام في ضواحي موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لمنظومة كوبرا الآلية لإزالة الألغام في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لمنظومة "كوبرا" الآلية لإزالة الألغام في ضواحي موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام "أوران-إم (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو.

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام &quot;أوران-إم (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام "أوران-إم (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض للوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي موسكو.

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض للوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض للوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أمام النصب التذكاري "مربي الكلاب" في ضواحي موسكو.

جندي من خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أمام النصب التذكاري &quot;مربي الكلاب&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جندي من خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أمام النصب التذكاري "مربي الكلاب" في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية خلال تمويه نموذج للدبابة "تي-80" في ضواحي موسكو.

جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية خلال تمويه نموذج للدبابة &quot;تي-80&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية خلال تمويه نموذج للدبابة "تي-80" في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة دون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة.

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة دون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة دون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام مجمع إزالة الألغام الآلي "أوران-ام" (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي موسكو.

جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام مجمع إزالة الألغام الآلي &quot;أوران-ام&quot; (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام مجمع إزالة الألغام الآلي "أوران-ام" (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورلافتة مكتوب عليها "احذر من الألغام".
لافتة مكتوب عليها احذر من الألغام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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لافتة مكتوب عليها "احذر من الألغام".
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