مناورات لقوات الهندسة التابعة للجيش الروسي في ضواحي موسكو
جنود من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.
جنود من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.
أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو.
أفراد عسكريون من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لأساليب إجراء الاستطلاع الهندسي باستخدام الطائرات دون طيار والوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي مدينة موسكو.
جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في الجيش الروسي في ضواحي موسكو.
جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في الجيش الروسي في ضواحي موسكو.
جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في القوات المسلحة الروسية خلال التدريبات في ضواحي موسكو.
جندي من قسم خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية في القوات المسلحة الروسية خلال التدريبات في ضواحي موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام "أوران-إم (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام المنظومة الآلية لإزالة الألغام "أوران-إم (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي مدينة موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض للوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض للوسائل القياسية المضادة للطائرات دون طيار في ضواحي موسكو.
جندي من خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أمام النصب التذكاري "مربي الكلاب" في ضواحي موسكو.
جندي من خدمات الكلاب الخاصة التابعة للقوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية أمام النصب التذكاري "مربي الكلاب" في ضواحي موسكو.
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية خلال تمويه نموذج للدبابة "تي-80" في ضواحي موسكو.
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية خلال تمويه نموذج للدبابة "تي-80" في ضواحي موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة دون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة دون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام مجمع إزالة الألغام الآلي "أوران-ام" (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي موسكو.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض توضيحي لإزالة الألغام في منطقة باستخدام مجمع إزالة الألغام الآلي "أوران-ام" (روبوت إزالة الألغام) في ضواحي موسكو.