https://sputnikarabic.ae/20240116/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-تحاكي-هجوما-على-لبنان-1085067524.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة تحاكي هجوما على لبنان
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة تحاكي هجوما على لبنان
أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة تحاكي هجوما على لبنان، مؤكدًا أن قواته أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد على الحدود اللبنانية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:51+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك على لسان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، أمس الاثنين، خلال مناورة لمحاكاة هجوم على لبنان.ونقلت الصحيفة عن غوردين، قوله: "نحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، وسنواصل تعزيز الاستعدادات والتقييمات".وأشار غوردين إلى نشر عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية، وقال: "ضربنا الكثير من المواقع على الجانب الآخر"، في إشارة إلى الحدود اللبنانية.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الخلف بعيدا عن الحدود".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد صرح يوم الأحد الماضي، بأنه "منذ 99 يوما جاهزون للحرب، لا نخافها، لا نخشاها، لن نتردد فيها، وسنقبل عليها، وسنقاتل فيها بلا سقف وبلا ضوابط وبلا حدود".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 24 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20240115/مسؤول-إسرائيلي-سابق-يتوقع-سقوط-15-ألف-قتيل-في-بلاده-حال-اندلاع-حرب-شاملة-مع-حزب-الله-1085011727.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة تحاكي هجوما على لبنان
أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة تحاكي هجوما على لبنان، مؤكدًا أن قواته أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد على الحدود اللبنانية.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك على لسان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، أمس الاثنين، خلال مناورة لمحاكاة هجوم على لبنان.
ونقلت الصحيفة عن غوردين، قوله: "نحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، وسنواصل تعزيز الاستعدادات والتقييمات".
وأشار غوردين إلى نشر عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية، وقال: "ضربنا الكثير من المواقع على الجانب الآخر"، في إشارة إلى الحدود اللبنانية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "تجريد حزب الله
من قدراته ودفعه إلى الخلف بعيدا عن الحدود".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد صرح يوم الأحد الماضي، بأنه "منذ 99 يوما جاهزون للحرب، لا نخافها، لا نخشاها، لن نتردد فيها، وسنقبل عليها، وسنقاتل فيها بلا سقف وبلا ضوابط وبلا حدود".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 24 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.