عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T04:32+0000
2024-01-16T04:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429064_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_43bf3a1da52adb9a839a63b0302016a9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنه: "خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت أن: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج هجومًا شنته طائرات أوكرانية بدون طيار، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أي إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية( بسبب سقوط الحطام)، وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة.كما أعلن عمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، إعلان حالة الطوارئ في المدينة عقب الهجوم الذي شنته المسيرات الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1085028435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429064_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5ea468bd2d547733ec340105db179ea7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود

04:32 GMT 16.01.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 3 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، فضلا عن اعتراض 4 طائرات مسيرة فوق بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنه: "خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت أن: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج
01:02 GMT
وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج هجومًا شنته طائرات أوكرانية بدون طيار، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أي إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية( بسبب سقوط الحطام)، وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة.
كما أعلن عمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، إعلان حالة الطوارئ في المدينة عقب الهجوم الذي شنته المسيرات الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMTمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينيةأمس, 20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала