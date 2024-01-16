https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T04:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنه: "خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت أن: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج هجومًا شنته طائرات أوكرانية بدون طيار، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أي إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية( بسبب سقوط الحطام)، وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة.كما أعلن عمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، إعلان حالة الطوارئ في المدينة عقب الهجوم الذي شنته المسيرات الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1085028435.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 3 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، فضلا عن اعتراض 4 طائرات مسيرة فوق بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان إنه: "خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت أن: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج
هجومًا شنته طائرات أوكرانية بدون طيار، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أي إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية( بسبب سقوط الحطام)، وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة.
كما أعلن عمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، إعلان حالة الطوارئ في المدينة عقب الهجوم الذي شنته المسيرات الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.