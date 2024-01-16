https://sputnikarabic.ae/20240116/القسام-تستهدف-دبابتين-إسرائيليتين-وتنشر-مشاهد-لقصف-القوات-الإسرائيلية-فيديو-1085064440.html
"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف القوات الإسرائيلية... فيديو
"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف القوات الإسرائيلية... فيديو
أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتباك عناصرها من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة جنوب خان يونس جنوبي... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T15:26+0000
2024-01-16T15:26+0000
2024-01-16T15:26+0000
كتائب القسام
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
العالم
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وأوضحت "القسام" أنه تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.وأضافت "القسام" أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.وأكدت "سرايا القدس" في بيانها، أن العمليات المشتركة مع "كتائب القسام" أدت لتدمير الدبابتين وإخراجهما من العمليات العسكرية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم
كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم
"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف القوات الإسرائيلية... فيديو
أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتباك عناصرها من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت "القسام" أنه تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
وأضافت "القسام" أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.
وأكدت "سرايا القدس" في بيانها، أن العمليات المشتركة مع "كتائب القسام" أدت لتدمير الدبابتين وإخراجهما من العمليات العسكرية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.