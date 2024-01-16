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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تعيد-اللواء-24-الأوكراني-خائبا-بعد-إفشال-5-هجمات-نفذها-الأخير--1085055272.html
القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير
القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T11:38+0000
2024-01-16T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي العاشر واللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك. وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات. وتم تدمير وحدة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع "دي-20".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تستخدم-طائرة-الجحيم-في-منطقة-العملية-الخاصة-1085031994.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير

11:38 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي العاشر واللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك.
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم طائرة "الجحيم" في منطقة العملية الخاصة
08:11 GMT
وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات. وتم تدمير وحدة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع "دي-20".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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