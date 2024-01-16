https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تعيد-اللواء-24-الأوكراني-خائبا-بعد-إفشال-5-هجمات-نفذها-الأخير--1085055272.html
القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير
القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T11:38+0000
2024-01-16T11:38+0000
2024-01-16T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي العاشر واللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك. وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات. وتم تدمير وحدة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع "دي-20".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تستخدم-طائرة-الجحيم-في-منطقة-العملية-الخاصة-1085031994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تعيد اللواء 24 الأوكراني خائبا بعد إفشال 5 هجمات نفذها الأخير
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي العاشر واللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات. وتم تدمير وحدة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع "دي-20".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.