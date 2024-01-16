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https://sputnikarabic.ae/20240116/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-وسط-إسرائيل-بصاروخ-بعيد-المدى-1085076011.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بعيد المدى
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بعيد المدى
أعلنت عناصر مسلحة عراقية تعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ كروز بعيد المدى خلال الأيام الماضية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T21:34+0000
2024-01-16T21:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الفصائل العراقية المسلحة، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة".وفي سياق متصل، ينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق. ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240113/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدتين-أمريكيتين-في-سوريا-بطائرات-مسيرة-1084962322.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العراق
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العراق

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بعيد المدى

21:34 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورأضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل
أضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Stringer
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أعلنت عناصر مسلحة عراقية تعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ كروز بعيد المدى خلال الأيام الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الفصائل العراقية المسلحة، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة".
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة
13 يناير, 22:03 GMT
وفي سياق متصل، ينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق. ويأتي القصف ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
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