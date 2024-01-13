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https://sputnikarabic.ae/20240113/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدتين-أمريكيتين-في-سوريا-بطائرات-مسيرة-1084962322.html
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة
أعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T22:03+0000
2024-01-13T22:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة مسيرة, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة مسيرة, العالم العربي

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة

22:03 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 22:31 GMT 13.01.2024)
© Sputnik . Atia Al atiaالقبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
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