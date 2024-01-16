https://sputnikarabic.ae/20240116/لحظة-استسلام-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-مقرهم-في-زابوروجيه-فيديو-1085030823.html
لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T07:03+0000
2024-01-16T07:03+0000
2024-01-16T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتُظهر اللقطات الجنود الأوكرانيين وهم يغادرون الخندق واحدا تلو الآخر تحت سيطرة الجيش الروسي.وقال الأسير الأوكراني، ألكسندر ياكوفليف: "بدأ القصف. استلقينا في خندق لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. ثم خرجنا إلى الساحة واستسلمنا". وقال الأسير، أوليغ مشتالين: "يتم إرسالنا (من قبل السلطات الأوكرانية) كالخراف للمذبحة إلى حتفنا. الجميع يعلم أن الحقول كلها ملغومة". وأضاف أنه متأكد عندما يعود إلى منزله بعد عملية تبادل الأسرى تنفذها القوات الروسية مع كييف، فمن المرجح أن تعيده السلطات الأوكرانية على الفور إلى القتال على خط المواجهة، مشيرا إلى "أنه يفضل الذهاب إلى السجن" على أن يخدم في القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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2024
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وتُظهر اللقطات الجنود الأوكرانيين وهم يغادرون الخندق واحدا تلو الآخر تحت سيطرة الجيش الروسي.
وقال الأسير الأوكراني، ألكسندر ياكوفليف: "بدأ القصف. استلقينا في خندق لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. ثم خرجنا إلى الساحة واستسلمنا".
وقال الأسير، أوليغ مشتالين: "يتم إرسالنا (من قبل السلطات الأوكرانية) كالخراف للمذبحة إلى حتفنا. الجميع يعلم أن الحقول كلها ملغومة".
وأضاف أنه متأكد عندما يعود إلى منزله بعد عملية تبادل الأسرى تنفذها القوات الروسية مع كييف، فمن المرجح أن تعيده السلطات الأوكرانية على الفور إلى القتال على خط المواجهة، مشيرا إلى "أنه يفضل الذهاب إلى السجن" على أن يخدم في القوات الأوكرانية.