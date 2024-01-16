عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240116/لحظة-استسلام-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-مقرهم-في-زابوروجيه-فيديو-1085030823.html
لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T07:03+0000
2024-01-16T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085002060_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_ec2bb2280332bc0b9dd11827afaeb2aa.jpg
وتُظهر اللقطات الجنود الأوكرانيين وهم يغادرون الخندق واحدا تلو الآخر تحت سيطرة الجيش الروسي.وقال الأسير الأوكراني، ألكسندر ياكوفليف: "بدأ القصف. استلقينا في خندق لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. ثم خرجنا إلى الساحة واستسلمنا". وقال الأسير، أوليغ مشتالين: "يتم إرسالنا (من قبل السلطات الأوكرانية) كالخراف للمذبحة إلى حتفنا. الجميع يعلم أن الحقول كلها ملغومة". وأضاف أنه متأكد عندما يعود إلى منزله بعد عملية تبادل الأسرى تنفذها القوات الروسية مع كييف، فمن المرجح أن تعيده السلطات الأوكرانية على الفور إلى القتال على خط المواجهة، مشيرا إلى "أنه يفضل الذهاب إلى السجن" على أن يخدم في القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085002060_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_bb5a3e30681489e666f17d448fe1dc5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو

07:03 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة بدون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة.
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة بدون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وتُظهر اللقطات الجنود الأوكرانيين وهم يغادرون الخندق واحدا تلو الآخر تحت سيطرة الجيش الروسي.
وقال الأسير الأوكراني، ألكسندر ياكوفليف: "بدأ القصف. استلقينا في خندق لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. ثم خرجنا إلى الساحة واستسلمنا".
وقال الأسير، أوليغ مشتالين: "يتم إرسالنا (من قبل السلطات الأوكرانية) كالخراف للمذبحة إلى حتفنا. الجميع يعلم أن الحقول كلها ملغومة".
وأضاف أنه متأكد عندما يعود إلى منزله بعد عملية تبادل الأسرى تنفذها القوات الروسية مع كييف، فمن المرجح أن تعيده السلطات الأوكرانية على الفور إلى القتال على خط المواجهة، مشيرا إلى "أنه يفضل الذهاب إلى السجن" على أن يخدم في القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала