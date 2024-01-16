https://sputnikarabic.ae/20240116/مجلس-أمن-كردستان-العراق-مقتل-4-مدنيين-وإصابة-6-آخرين-بقصف-إيراني-على-أربيل-1085028881.html

مجلس أمن كردستان العراق: مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بقصف إيراني على أربيل

مجلس أمن كردستان العراق: مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بقصف إيراني على أربيل

أعلن مجلس أمن كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد . 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T03:15+0000

2024-01-16T03:15+0000

2024-01-16T03:16+0000

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بغداد – سبوتنيك. وقال المجلس في بيان إنه: "في الساعة 11:30 مساء 15 ديسمبر 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني العديد من الصواريخ الباليستية على العديد من المناطق المدنية في أربيل، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين".وأضاف: "قال الحرس الثوري إن الهجوم استهدف العديد من مواقع جماعات المعارضة الإيرانية، لسوء الحظ، يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها لمهاجمة أربيل ، وأربيل منطقة مستقرة ولم تكن أبدا تهديدا لأي طرف".وتابع: "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب ألا تظل الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي صامتين بشأن هذه الجريمة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل ، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإسلامي-يقصف-مقر-للموساد-الإسرائيلي-في-كردستان-العراق-1085027385.html

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