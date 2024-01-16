https://sputnikarabic.ae/20240116/وزير-الخارجية-السعودي-لا-نرى-أدلة-على-أن-الأهداف-الإسرائيلية-في-غزة-قريبة-التحقيق-1085057977.html
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الأولوية للتهدئة وتقليل... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T13:17+0000
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وقال بن فرحان، خلال كلمة له في منتدى دافوس: "لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق"، مضيفًا: "علينا إفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام".وتابع: "أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة"، مشددًا على ضرورة التركيز على المعاناة في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240116/تفاصيل-لقاء-وزير-الخارجية-المصري-وكبيرة-منسقي-الأمم-المتحدة-للشئون-الإنسانية-وإعادة-الإعمار-في-غزة-1085055702.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.
وقال بن فرحان، خلال كلمة له في منتدى دافوس
: "لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق"، مضيفًا: "علينا إفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام".
وتابع: "أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة"، مشددًا على ضرورة التركيز على المعاناة في غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.