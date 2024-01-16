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https://sputnikarabic.ae/20240116/-طلائعنا-تُغني-فلسطين-رسائل-حب-وسلام-من-أطفال-سوريا-إلى-أقرانهم-في-غزة-1085072610.html
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
رسائل محبة وسلام وجهها أطفال من سوريا إلى أقرانهم في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الأوركسترا الوطنية المركزية لمنظمة "طلائع البعث"، بالتعاون مع مؤسسة "صباء... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T19:11+0000
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الحفل الذي شارك فيه أكثر من 230 طفلاً وطفلة، صدحت حناجرهم وأبدعت أناملهم عزفًا وغناءً تحية لفلسطين وشعبها، وتضمن قصائد شعرية عن المقاومة الفلسطينية، وأغانٍ وطنية ومقطوعات موسيقية بقيادة المايسترو سليمان حرفوش.وأقيم الحفل تحت عنوان "طلائعنا.. تغني فلسطين" واستضافه مسرح (الحمراء) العريق في العاصمة السورية دمشق، وقدم فيه الأطفال مجموعة كبيرة من الأغاني التي شحذت مشاعر حضور المسرح، ومن بينها، "سلام لغزة"، "يا يما في دقة عبابنا"، "يا فدائي"، "طالعلك يا عدوي"، "وين الملايين"، "بكتب اسمك يا بلادي"، "بالفرح بالعز"، "ويلك يا المحتل"، "وحياة ترابك يا سوريا".وأكد وزير التربية السوري، الدكتور محمد عامر المارديني، في تصريح للإعلاميين، حرص وزارته على "إقامة الأنشطة اللاصفية لتنمية ثقافة الطفل ودعم إحساسه الوطني وتعزيز شعوره بالتضامن مع أهلنا في فلسطين وغزة، وبالوعي إزاء قضايانا الكبرى ومستقبل وطننا وأمتنا العربية".بدوره، أشار رئيس منظمة "طلائع البعث"، الدكتور محمد عزت عربي كاتبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "الحفل هو رسالة من أطفال سوريا لأهالي غزة"، لافتًا إلى أن "رغبة الأطفال في التعبير بلغتهم الخاصة البسيطة والمباشرة من خلال أصواتهم وحناجرهم، عن وقوفهم مع أطفال غزة في وجه ما يطالهم من إبادة وتهجير".وأضاف عربي كاتبي: "نسعى ضمن أنشطتنا وفعالياتنا على نقل الإيمان بالقضية الفلسطينية من جيل الى جيل حتى تحرير آخر ذرة تراب من فلسطين ومن أراضينا المحتلة".من جهته، قال نزار الأخرس، نائب السفير الفلسطيني، في تصريح لـ "سبوتنيك": "الرغبة في إيصال رسالة محبة وسلام من أطفال سوريا إلى أطفال فلسطين، موجودة عبر الكلمة واللحن اللذين يدعمان المبادىء التي زرعت في نفوس الأطفال، تجاه التراب والحق الفلسطيني".ومن الأطفال المشاركين، تحدث الأطفال هبة وإبراهيم ويوسف لـ "سبوتنيك"، عن شعورهم وتضامنهم مع أطفال غزة، وإرسال رسالة صمود وتحدي من خلال الأغاني الوطنية التي تبث الروح الإيجابية رغم جميع الظروف الصعبة التي يمرون بها.المايسترو سليمان حرفوش، قال في تصريح لـ "سبوتنيك": "اخترنا أغنيات مميزة وحماسية من التراث، وحاولنا تجيير اللحن بحيث يستطيع الأطفال التفاعل معه بإحساس صادق، وهذا احتاج منا تدريبًا وتهيئةً لمدة شهر تقريبًا".وأضاف الماسيترو حرفوش: "نهتم في الأوركسترا دائمًا بفكرة الأداء الجماعي، بحيث يعي الطفل مكانته ودوره، وفي الوقت نفسه أدوار الآخرين ومكانتهم، وضروة التنسيق ليكون هناك انسجام وأداء ناجح، لا بدّ منه لإيصال الرسالة المرجوة بشكل صحيح، تحديدًا في حفل اليوم الذي يُؤكد تضامننا مع فلسطين وأهلنا في غزة".
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أطفال سورية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أطفال سورية, العالم العربي

"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة

19:11 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 20:06 GMT 16.01.2024)
© Sputnik . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
رسائل محبة وسلام وجهها أطفال من سوريا إلى أقرانهم في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الأوركسترا الوطنية المركزية لمنظمة "طلائع البعث"، بالتعاون مع مؤسسة "صباء بيت الفن والأدب".
الحفل الذي شارك فيه أكثر من 230 طفلاً وطفلة، صدحت حناجرهم وأبدعت أناملهم عزفًا وغناءً تحية لفلسطين وشعبها، وتضمن قصائد شعرية عن المقاومة الفلسطينية، وأغانٍ وطنية ومقطوعات موسيقية بقيادة المايسترو سليمان حرفوش.
© Sputnik . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
© Sputnik . Shams Melhem
وأقيم الحفل تحت عنوان "طلائعنا.. تغني فلسطين" واستضافه مسرح (الحمراء) العريق في العاصمة السورية دمشق، وقدم فيه الأطفال مجموعة كبيرة من الأغاني التي شحذت مشاعر حضور المسرح، ومن بينها، "سلام لغزة"، "يا يما في دقة عبابنا"، "يا فدائي"، "طالعلك يا عدوي"، "وين الملايين"، "بكتب اسمك يا بلادي"، "بالفرح بالعز"، "ويلك يا المحتل"، "وحياة ترابك يا سوريا".
© Sputnik . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
© Sputnik . Shams Melhem
وأكد وزير التربية السوري، الدكتور محمد عامر المارديني، في تصريح للإعلاميين، حرص وزارته على "إقامة الأنشطة اللاصفية لتنمية ثقافة الطفل ودعم إحساسه الوطني وتعزيز شعوره بالتضامن مع أهلنا في فلسطين وغزة، وبالوعي إزاء قضايانا الكبرى ومستقبل وطننا وأمتنا العربية".
© Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
© Shams Melhem
بدوره، أشار رئيس منظمة "طلائع البعث"، الدكتور محمد عزت عربي كاتبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "الحفل هو رسالة من أطفال سوريا لأهالي غزة"، لافتًا إلى أن "رغبة الأطفال في التعبير بلغتهم الخاصة البسيطة والمباشرة من خلال أصواتهم وحناجرهم، عن وقوفهم مع أطفال غزة في وجه ما يطالهم من إبادة وتهجير".
© Sputnik . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
© Sputnik . Shams Melhem
وأضاف عربي كاتبي: "نسعى ضمن أنشطتنا وفعالياتنا على نقل الإيمان بالقضية الفلسطينية من جيل الى جيل حتى تحرير آخر ذرة تراب من فلسطين ومن أراضينا المحتلة".
من جهته، قال نزار الأخرس، نائب السفير الفلسطيني، في تصريح لـ "سبوتنيك": "الرغبة في إيصال رسالة محبة وسلام من أطفال سوريا إلى أطفال فلسطين، موجودة عبر الكلمة واللحن اللذين يدعمان المبادىء التي زرعت في نفوس الأطفال، تجاه التراب والحق الفلسطيني".
ومن الأطفال المشاركين، تحدث الأطفال هبة وإبراهيم ويوسف لـ "سبوتنيك"، عن شعورهم وتضامنهم مع أطفال غزة، وإرسال رسالة صمود وتحدي من خلال الأغاني الوطنية التي تبث الروح الإيجابية رغم جميع الظروف الصعبة التي يمرون بها.
© Sputnik . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
طلائعنا تُغني فلسطين.. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة
© Sputnik . Shams Melhem
المايسترو سليمان حرفوش، قال في تصريح لـ "سبوتنيك": "اخترنا أغنيات مميزة وحماسية من التراث، وحاولنا تجيير اللحن بحيث يستطيع الأطفال التفاعل معه بإحساس صادق، وهذا احتاج منا تدريبًا وتهيئةً لمدة شهر تقريبًا".
وأضاف الماسيترو حرفوش: "نهتم في الأوركسترا دائمًا بفكرة الأداء الجماعي، بحيث يعي الطفل مكانته ودوره، وفي الوقت نفسه أدوار الآخرين ومكانتهم، وضروة التنسيق ليكون هناك انسجام وأداء ناجح، لا بدّ منه لإيصال الرسالة المرجوة بشكل صحيح، تحديدًا في حفل اليوم الذي يُؤكد تضامننا مع فلسطين وأهلنا في غزة".
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