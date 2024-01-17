https://sputnikarabic.ae/20240117/أسرى-وقتلى-بصفوف-مسلحي-واشنطن-في-هجوم-لأبناء-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1085110890.html

أسرى وقتلى بصفوف مسلحي واشنطن في هجوم لأبناء القبائل العربية شرقي سوريا

أسرى وقتلى بصفوف مسلحي واشنطن في هجوم لأبناء القبائل العربية شرقي سوريا

ضمن عمليات الكر والفر المستمرة منذ عدة أشهر، تمكن مقاتلو قوات العشائر العربية من أسر وقتل وإصابة مجموعة من مسلحي "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في هجمات متزامنة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "مجموعة من مقاتلي القبائل والعشائر العربية تمكنت من التسلل بعد منتصف ليل (الثلاثاء- الأربعاء)، إلى إحدى نقاط قوات "قسد" في بلدتي الجنينة و"حوايج بو مصعة" بريف دير الزور الغربي، وأسروا 6 من مسلحي "قسد"، بعد اشتباكات بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعة".وبين المراسل أن مناطق وبلدات ريف دير الزور الغربي الواقعة تحت سيطرة نفوذ قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي ، تشهد استنفارا أمنيا وعسكريا كبيرا اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني /يناير.وكان مقاتلو العشائر العربية شنوا ليل 14 كانون الثاني الجاري، هجمات ضد نقاط تابعة لـ"قسد"، إذ استهدفت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية نقاطاً على السرير النهري في بلدتي “الكشكية، وأبو حمام” بالريف الشرقي، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف “قسد”، كما هاجمت قوات العشائر نقاطاً لـ"قسد" في حي “اللطوة” ببلدة “ذيبان” بريف دير الزور الشرقي، وحاجزها العسكري المعروف بـ”السرب” الواقع بين الأخيرة وبلدة “الطيانة”، كما استهدفت قوات العشائر نقطة عسكرية لـ"قسد" عند جسر العشارة من جهة بلدة “درنج".وبدأ التصعيد العشائري في دير الزور ضد "قسد" بتاريخ 27 آب الفائت، وذلك بعد قيام قوات "قسد" باعتقال قائد ما يسمى “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها، المدعو “أحمد الخبيل- أبو خولة”، أثناء طلبه لاجتماع في مدينة الحسكة، فيما أعلن الهفل في بيان له حينها أن الحراك العشائري لم يكن من أجل “الخبيل” وإنما بهدف التخلص من سيطرة “قسد” على مناطقهم.

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