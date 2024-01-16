https://sputnikarabic.ae/20240116/الغارات-التركية-تتسبب-بقطع-المياه-والكهرباء-وتدمير-منشآت-للغاز-والنفط-شرقي-سوريا-1085053847.html

الغارات التركية تتسبب بقطع المياه والكهرباء وتدمير منشآت للغاز والنفط شرقي سوريا

الغارات التركية تتسبب بقطع المياه والكهرباء وتدمير منشآت للغاز والنفط شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" بمواصلة الجيش التركي قصفه الجوي المكثف على مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وعلى البنى التحتية والمرافق العامة ومنشآت النفط... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T11:38+0000

2024-01-16T11:38+0000

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وأوضح المراسل أن الطيران التركي الحربي والمسير، لليوم الرابع على التوالي، قصف مواقع قوات "قسد"، واستهدف غالبية محطات الكهرباء في محافظة الحسكة، ما أدى إلى توقف المحطات والمشاريع المائية نتيجة توقف التغذية الكهربائية، إضافة لخروج معمل غاز "السويدية" عن العمل.وتركز القصف اليوم على مواقع خدمية داخل مدينة القامشلي ومحيطها وبلدة القحطانية ومدينة المالكية وبلدة رميلان النفطية.وبسبب عدم وجود بديل كهربائي لتشغيلهما، سيُحرم آلاف المواطنين من المياه بشكل كامل، بحسب عثمان، مشيراً إلى أن "مشروع مياه مدينة القامشلي قد يتوقف عن العمل كذلك في ظل استمرار العدوان التركي واستهدافه لمحطات التغذية الكهربائية، علماً أن ثلاث محطات كهرباء خرجت عن الخدمة ضمن مدينة القامشلي وهي محطة جقجق وعويجة ومحطة الآبار الشرقية".ولفت عثمان إلى أن "آثار العدوان التركي لم تقتصر على المدن المذكورة، فمحطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة متوقفة عن العمل هي الأخرى، نتيجة استهداف الاحتلال التركي محطة كهرباء الدرباسية المغذية لها منذ عدة أشهر، ما أدى إلى خروج محطة المياه عن العمل وحرمان نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة ومحيطها وريفها الغربي من المصدر الوحيد لمياه الشرب منذ أكثر من 100 يوم متتالية".وأوضح مدير عام شركة كهرباء الحسكة الحكومية، المهندس صالح إدريس، لـ"سبوتنيك" أن "محطة تحويل الكهرباء في مدينة عامودا "66 ك ف" ومحطة تحويل القامشلي الشمالية "66 ك ف" ومحطة تحويل القحطانية ومحطة تحويل الدرباسية والرميلان، خرجت جميعها عن الخدمة جراء استهدافها بشكل مباشر من طيران الاحتلال التركي المسير".خسائر ضخمة في البنى التحتيةوبيّن أن كل محطة من هذه المحطات تغذي سكان المنطقة الموجودة فيها، وسكان القرى والأرياف المحيطة بها، إضافة إلى تغذية العديد من المؤسسات الخدمية الموجودة في المنطقة بالتيار الكهربائي. وبخروج محطات التحويل الكهربائية من الخدمة، خرجت باقي المؤسسات الخدمية التي تتغذى منها من الخدمة أيضاً.وأشار إلى أن "الخسائر الناجمة عن تدمير محطات تحويل وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة الحسكة من جراء العدوان التركي الأخير تقدر بملايين الدولارات".تدمير منشآت النفط والغازإضافة إلى محطات تحويل الكهرباء، دمرت المسيّرات التركية منشآت للنفط والغاز ومعمل غاز السويدية ومنشآت تجارية خاصة في مدن المالكية والقحطانية والرميلان والقامشلي وعامودا والدرباسية في ريف الحسكة، وعين عيسى في ريف الرقة وعين العرب في ريف حلب.وأدى القصف التركي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن المالكية والدرباسية وعامودا وبلدات القحطانية والجوادية والمعبدة واليعربية وتل حميس وأجزاء واسعة من مدينة القامشلي وكذلك القرى والأرياف التابعة لهذه المدن والبلدات، كما انقطعت الكهرباء عن بلدة عين عيسى وقراها شمال الرقة نتيجة قصف محطة تحويل كهرباء البلدة.

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