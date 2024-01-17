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https://sputnikarabic.ae/20240117/الأخطر-منذ-عام-197-ثوران-بركاني-جنوبي-أيسلندا-1085092314.html
الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا
الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا
الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني في جنوب أيسلندا
2024-01-17T11:32+0000
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بدأ الثوران البركاني، يوم الأحد الماضي، في شبه جزيرة ريكيانيس جنوبي أيسلندا بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إجلاء جميع السكان في السابق؛ وأعلنت السلطات حالة الطوارئ. وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن الحمم البركانية وصلت إلى المباني واشتعلت النيران في عدة منازل.وأشار إلى أن السلطات اكتسبت خبرة كافية للعمل في ظروف الانفجار البركاني. كما ذكرت هيئة الإذاعة أنه نتيجة الثوران البركاني في غريندافيك لا يوجد ماء ساخن أو كهرباء، وتضررت ثلاثة منازل بسبب الحمم البركانية.من الجدير بالذكر أنه في عام 1973، ثار بركان إلدفيل في أيسلندا، ما أدى إلى تدمير المنازل في مدينة هيماي وغطتها بالرماد الأسود.
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أخطر ثوران بركاني في جنوب أيسلندا منذ عام 1973
أخطر ثوران بركاني في جنوب أيسلندا منذ عام 1973

الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا

11:32 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 17.01.2024)
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وصف مدير الحماية المدنية في أيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد بأنه الأخطر منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).
بدأ الثوران البركاني، يوم الأحد الماضي، في شبه جزيرة ريكيانيس جنوبي أيسلندا بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إجلاء جميع السكان في السابق؛ وأعلنت السلطات حالة الطوارئ. وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن الحمم البركانية وصلت إلى المباني واشتعلت النيران في عدة منازل.

وأوضح قائلا: "إن أحداث يومنا هذا ستظل في الأذهان لفترة طويلة، وربما نشهد للتو بداية سلسلة من الأحداث التي سيكون من الصعب التعامل معها... هذا هو أخطر حدث ثوران بركاني في أيسلندا منذ ذلك الحين يناير 1973".

© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

انفجارات الحمم البركانية والدخان المتصاعد تظهر بالقرب من المباني السكنية في بلدة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركاني في 14 يناير 2024.

انفجارات الحمم البركانية والدخان المتصاعد تظهر بالقرب من المباني السكنية في بلدة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركاني في 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

انفجارات الحمم البركانية والدخان المتصاعد تظهر بالقرب من المباني السكنية في بلدة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركاني في 14 يناير 2024.

© AP Photo / Marco Di Marco

سيارة شرطة تمنع الوصول إلى الطريق المؤدي إلى غريندافيك، بعد ثوران بركان، أيسلندا، 14 يناير 2024.

سيارة شرطة تمنع الوصول إلى الطريق المؤدي إلى غريندافيك، بعد ثوران بركان، أيسلندا، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Marco Di Marco

سيارة شرطة تمنع الوصول إلى الطريق المؤدي إلى غريندافيك، بعد ثوران بركان، أيسلندا، 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Sergei Gapon

الناس يشاهدون الدخان المتصاعد أثناء ثوران بركاني شمال مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا، في 14 يناير 2024.

الناس يشاهدون الدخان المتصاعد أثناء ثوران بركاني شمال مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا، في 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Sergei Gapon

الناس يشاهدون الدخان المتصاعد أثناء ثوران بركاني شمال مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا، في 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 أفراد الطوارئ يستخدمون حفارات لبناء جدار وقائي يحاول منع تدفق الحمم البركانية من الوصول إلى وسط مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 أفراد الطوارئ يستخدمون حفارات لبناء جدار وقائي يحاول منع تدفق الحمم البركانية من الوصول إلى وسط مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 أفراد الطوارئ يستخدمون حفارات لبناء جدار وقائي يحاول منع تدفق الحمم البركانية من الوصول إلى وسط مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.

© AP Photo / Marco Di Marco

منظر لعمود الغاز الذي أضاءته الحمم البركانية المنبعثة من البركان الثائر على الطريق المؤدي إلى غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.

منظر لعمود الغاز الذي أضاءته الحمم البركانية المنبعثة من البركان الثائر على الطريق المؤدي إلى غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Marco Di Marco

منظر لعمود الغاز الذي أضاءته الحمم البركانية المنبعثة من البركان الثائر على الطريق المؤدي إلى غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Sergei Gapon

أشخاص يقفون بجوار سيارتهم بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، يلتقطون الصور مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.

أشخاص يقفون بجوار سيارتهم بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، يلتقطون الصور مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Sergei Gapon

أشخاص يقفون بجوار سيارتهم بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، يلتقطون الصور مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 الحمم البركانية المتدفقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة غريندافيك في جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 الحمم البركانية المتدفقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة غريندافيك في جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 الحمم البركانية المتدفقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة غريندافيك في جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.

© AFP 2023 / Sergei Gapon

رجل يقوم بتعديل معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.

رجل يقوم بتعديل معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Sergei Gapon

رجل يقوم بتعديل معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الأيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا.

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الأيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الأيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا.

© AP Photo / Marco Di Marco

الناس يشاهدون من الشمال ثوران البركان بالقرب من غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.

الناس يشاهدون من الشمال ثوران البركان بالقرب من غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco Di Marco

الناس يشاهدون من الشمال ثوران البركان بالقرب من غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.

وأشار إلى أن السلطات اكتسبت خبرة كافية للعمل في ظروف الانفجار البركاني. كما ذكرت هيئة الإذاعة أنه نتيجة الثوران البركاني في غريندافيك لا يوجد ماء ساخن أو كهرباء، وتضررت ثلاثة منازل بسبب الحمم البركانية.
من الجدير بالذكر أنه في عام 1973، ثار بركان إلدفيل في أيسلندا، ما أدى إلى تدمير المنازل في مدينة هيماي وغطتها بالرماد الأسود.
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