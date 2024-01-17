https://sputnikarabic.ae/20240117/الأخطر-منذ-عام-197-ثوران-بركاني-جنوبي-أيسلندا-1085092314.html

الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا

الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا

الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني في جنوب أيسلندا

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بدأ الثوران البركاني، يوم الأحد الماضي، في شبه جزيرة ريكيانيس جنوبي أيسلندا بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إجلاء جميع السكان في السابق؛ وأعلنت السلطات حالة الطوارئ. وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن الحمم البركانية وصلت إلى المباني واشتعلت النيران في عدة منازل.وأشار إلى أن السلطات اكتسبت خبرة كافية للعمل في ظروف الانفجار البركاني. كما ذكرت هيئة الإذاعة أنه نتيجة الثوران البركاني في غريندافيك لا يوجد ماء ساخن أو كهرباء، وتضررت ثلاثة منازل بسبب الحمم البركانية.من الجدير بالذكر أنه في عام 1973، ثار بركان إلدفيل في أيسلندا، ما أدى إلى تدمير المنازل في مدينة هيماي وغطتها بالرماد الأسود.

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أخطر ثوران بركاني في جنوب أيسلندا منذ عام 1973