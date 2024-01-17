الأخطر منذ عام 1973... ثوران بركاني جنوبي أيسلندا
وأوضح قائلا: "إن أحداث يومنا هذا ستظل في الأذهان لفترة طويلة، وربما نشهد للتو بداية سلسلة من الأحداث التي سيكون من الصعب التعامل معها... هذا هو أخطر حدث ثوران بركاني في أيسلندا منذ ذلك الحين يناير 1973".
انفجارات الحمم البركانية والدخان المتصاعد تظهر بالقرب من المباني السكنية في بلدة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركاني في 14 يناير 2024.
انفجارات الحمم البركانية والدخان المتصاعد تظهر بالقرب من المباني السكنية في بلدة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركاني في 14 يناير 2024.
سيارة شرطة تمنع الوصول إلى الطريق المؤدي إلى غريندافيك، بعد ثوران بركان، أيسلندا، 14 يناير 2024.
سيارة شرطة تمنع الوصول إلى الطريق المؤدي إلى غريندافيك، بعد ثوران بركان، أيسلندا، 14 يناير 2024.
الناس يشاهدون الدخان المتصاعد أثناء ثوران بركاني شمال مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا، في 14 يناير 2024.
الناس يشاهدون الدخان المتصاعد أثناء ثوران بركاني شمال مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا، في 14 يناير 2024.
يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 أفراد الطوارئ يستخدمون حفارات لبناء جدار وقائي يحاول منع تدفق الحمم البركانية من الوصول إلى وسط مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.
يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 أفراد الطوارئ يستخدمون حفارات لبناء جدار وقائي يحاول منع تدفق الحمم البركانية من الوصول إلى وسط مدينة غريندافيك، جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.
منظر لعمود الغاز الذي أضاءته الحمم البركانية المنبعثة من البركان الثائر على الطريق المؤدي إلى غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.
منظر لعمود الغاز الذي أضاءته الحمم البركانية المنبعثة من البركان الثائر على الطريق المؤدي إلى غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.
أشخاص يقفون بجوار سيارتهم بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، يلتقطون الصور مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.
أشخاص يقفون بجوار سيارتهم بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، يلتقطون الصور مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.
يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 الحمم البركانية المتدفقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة غريندافيك في جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.
يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 14 يناير 2024 الحمم البركانية المتدفقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة غريندافيك في جنوب غربي أيسلندا بعد ثوران بركان.
رجل يقوم بتعديل معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.
رجل يقوم بتعديل معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به بالقرب من كيفلافيك، أيسلندا، مع تصاعد أعمدة الدخان أثناء ثوران بركاني بالقرب من غريندافيك، في 14 يناير 2024.
شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الأيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا.
شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الأيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا.
الناس يشاهدون من الشمال ثوران البركان بالقرب من غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.
الناس يشاهدون من الشمال ثوران البركان بالقرب من غريندافيك، أيسلندا، 14 يناير 2024.