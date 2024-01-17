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رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني
رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني
ألغى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، اجتماعه المقرر مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دافوس، على خلفية الهجمات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T12:08+0000
2024-01-17T12:08+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر خاصة، أن رئيس حكومة كردستان العراق بارزاني، ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس، احتجاجًا على الضربات الإيرانية على مدينة أربيل.وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.وذكرت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "الشكوى تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الدفاع-العراقي-الاتفاقية-الأمنية-مع-إيران-قد-يتم-تعليقها-1085098110.html
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العراق, إيران, العالم العربي
العراق, إيران, العالم العربي

رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني

12:08 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / مسرور بارزاني / الانتقال إلى بنك الصورمسرور بارزاني
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / مسرور بارزاني
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ألغى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، اجتماعه المقرر مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دافوس، على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت أربيل.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر خاصة، أن رئيس حكومة كردستان العراق بارزاني، ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس، احتجاجًا على الضربات الإيرانية على مدينة أربيل.

وفي خلفية الأحداث، هزت انفجارات كبيرة، أول أمس الأثنين، مدينة القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي، وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".

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وأعلنت طهران أن هذه الهجمات جاءت ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في 3 يناير/كانون الثاني، خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، والذي ذهب ضحيته 89 شخصا.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وذكرت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "الشكوى تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
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