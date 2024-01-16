عربي
https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-الوزراء-العراقي-الضربة-الإيرانية-في-أربيل-كانت-عملا-عدوانيا-واضحا-ضدنا-1085066813.html
رئيس الوزراء العراقي: الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا
رئيس الوزراء العراقي: الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا
وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الضربة الإيرانية في أربيل، بأنها "عمل عدواني"، معتبرًا أن ذلك سيؤثر على علاقة العراق بإيران. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:12+0000
2024-01-16T16:12+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
أخبار كردستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال السوداني إن "الضربة في أربيل كانت عملاً عدوانيًا واضحًا ضد العراق".وأضاف: "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".وأمس الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، "استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج".وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240116/خبير-قصف-أربيل-جاء-بعد-مماطلة-العراق-في-مواجهة-المجموعات-الإرهابية-التي-تهدد-إيران-1085062492.html
العراق
إيران
أخبار إيران
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c998191355ff9717ad67a4cc2ed851d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان

رئيس الوزراء العراقي: الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا

16:12 GMT 16.01.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الضربة الإيرانية في أربيل، بأنها "عمل عدواني"، معتبرًا أن ذلك سيؤثر على علاقة العراق بإيران.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال السوداني إن "الضربة في أربيل كانت عملاً عدوانيًا واضحًا ضد العراق".
وأضاف: "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

كما أشار إلى أن الحكومة العراقية تحتفظ بحقها في جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تمنحها لها سيادتها.

وأمس الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
مبنى متضرر بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
خبير: قصف أربيل جاء بعد مماطلة العراق في مواجهة المجموعات الإرهابية التي تهدد إيران
14:45 GMT
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، "استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج".
وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تعلن قرب انتهاء العمليات "المكثفة" في غزة... صور وفيديو14:25 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала