https://sputnikarabic.ae/20240117/سو-25-روسية-تهاجم-مواقع-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--1085120909.html
"سو 25" روسية تهاجم مواقع أوكرانية في اتجاه دونيتسك
"سو 25" روسية تهاجم مواقع أوكرانية في اتجاه دونيتسك
نشرت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T20:20+0000
2024-01-17T20:20+0000
2024-01-17T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات من طراز "سو 25" تابعة للقوات الروسية قامت بتنفيذ ضربات مباشرة على مواقع القوات الأوكرانية باتجاه دونيتسك ودمرت الأهداف المحددة .وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الـ 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-فيديو-1085118052.html
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روسيا
"سو 25" روسية تهاجم مواقع أوكرانية في اتجاه دونيتسك
نشرت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات من طراز "سو 25" تابعة للقوات الروسية قامت بتنفيذ ضربات مباشرة على مواقع القوات الأوكرانية باتجاه دونيتسك ودمرت الأهداف المحددة .
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الـ 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.