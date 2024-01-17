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https://sputnikarabic.ae/20240117/علماء-روس-يطورون-تربة-صناعية-سوداء-لدعم-الزراعة-1085080415.html
علماء روس يطورون تربة صناعية سوداء لدعم الزراعة
علماء روس يطورون تربة صناعية سوداء لدعم الزراعة
كشف خبير زراعي روسي عن مساعي ودراسات تقوم بها بعض المؤسسات الروسية لتطوير التربة الأرضية بهدف زيادة جودة الأراضي الزراعية في روسيا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T07:19+0000
2024-01-17T07:19+0000
روسيا
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وقال الخبير، ميخائيل تشارني، لوكالة "سبوتنيك" إنه من الضروري العمل على إنتاج كميات ضخمة من "التربة السوداء الاصطناعية" لإعادة إحياء الأراضي الزراعية في سيبيريا ووسط روسيا وشمال غرب البلاد، وكذلك في الشرق الأقصى ومنطقة الفولغا.ولفت تشارني إلى أن ابتكار مثل هذه التربة بحاجة لدراسات من قبل العديد من الشركات والعلماء، لكن القدرات الموجودة لا يمكنها استيعاب كل حاجات روسيا نظرا لمساحتها الكبيرة.ووفقا له، فإن النتيجة السلبية للزراعة المكثفة هي تدهور الحالة الفيزيائية الزراعية للأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، لم تعد العديد من أنواع التربة في سيبيريا ومنطقة الفولغا في وسط روسيا مناسبة للاستثمار الزراعي.وأكد تشارني أن الوضع سيكون مماثلا تقريبا في كل مكان ويعود ذلك للاستخدام المكثف للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية إحياء واستعادة جودة الأراضي مرتبط بابتكار "التربة السوداء الاصطناعية" التي تعتبر مماثلة في إنتاجها للتربة السوداء، ولكنها معدلة حسب المناخ وخصائص النباتات النامية فيها.واعتبر الخبير أن هذا الحل للوضع تتم دراسته من قبل العديد من الشركات والعلماء على مستوى مجزأ، دون وجود نظام موحد للبلد بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230728/علماء-روس-يحولون-القطب-الشمالي-إلى-أرض-زراعية-ومخزن-للحبوب-1079500532.html
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علماء روس يطورون تربة صناعية سوداء لدعم الزراعة

07:19 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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كشف خبير زراعي روسي عن مساعي ودراسات تقوم بها بعض المؤسسات الروسية لتطوير التربة الأرضية بهدف زيادة جودة الأراضي الزراعية في روسيا.
وقال الخبير، ميخائيل تشارني، لوكالة "سبوتنيك" إنه من الضروري العمل على إنتاج كميات ضخمة من "التربة السوداء الاصطناعية" لإعادة إحياء الأراضي الزراعية في سيبيريا ووسط روسيا وشمال غرب البلاد، وكذلك في الشرق الأقصى ومنطقة الفولغا.
ولفت تشارني إلى أن ابتكار مثل هذه التربة بحاجة لدراسات من قبل العديد من الشركات والعلماء، لكن القدرات الموجودة لا يمكنها استيعاب كل حاجات روسيا نظرا لمساحتها الكبيرة.
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ووفقا له، فإن النتيجة السلبية للزراعة المكثفة هي تدهور الحالة الفيزيائية الزراعية للأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، لم تعد العديد من أنواع التربة في سيبيريا ومنطقة الفولغا في وسط روسيا مناسبة للاستثمار الزراعي.
وأكد تشارني أن الوضع سيكون مماثلا تقريبا في كل مكان ويعود ذلك للاستخدام المكثف للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية إحياء واستعادة جودة الأراضي مرتبط بابتكار "التربة السوداء الاصطناعية" التي تعتبر مماثلة في إنتاجها للتربة السوداء، ولكنها معدلة حسب المناخ وخصائص النباتات النامية فيها.
واعتبر الخبير أن هذا الحل للوضع تتم دراسته من قبل العديد من الشركات والعلماء على مستوى مجزأ، دون وجود نظام موحد للبلد بأكمله.
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