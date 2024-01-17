https://sputnikarabic.ae/20240117/قطر-تعلن-دخول-شحنة-أدوية-ومساعدات-إلى-غزة-بعد-توسطها-لتوقيع-اتفاق-1085122667.html

قطر تعلن دخول شحنة أدوية ومساعدات إلى غزة بعد توسطها لتوقيع اتفاق

قطر تعلن دخول شحنة أدوية ومساعدات إلى غزة بعد توسطها لتوقيع اتفاق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصاري، اليوم الأربعاء، دخول شحنة أدوية ومساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، بعد توسط الخارجية القطرية... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T22:00+0000

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ودون الأنصاري عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلا "دخلت خلال الساعات الماضية أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك تنفيذًا للاتفاقية التي تم الإعلان عنها أمس لصالح المدنيين في القطاع بما في ذلك الرهائن".وأضاف الدبلوماسي القطري أن "دولة قطر، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين، تواصل جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني".وكانت الخارجية القطرية أعلنت الأربعاء، وصول طائرتين قطريتين تحملات مساعدات إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، وذلك تمهيدًا لدخول المساعدات إلى القطاع.وكان الأنصاري قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، اجتيازت 5 شاحنات أدوية التفتيش الأمني الإسرائيلي، قبل دخولها إلى قطاع غزة، بناء على وساطة قطرية.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الأدوية مخصصة لسكان قطاع غزة، والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وقالت الصحيفة: "اجتازت الشاحنات الخمس المحملة بالأدوية والمساعدات للمختطفين وسكان غزة، التفتيش الأمني ​​على معبر كرم أبو سالم، ومن هناك تم نقلها إلى معبر رفح ودخلت إلى قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ساد الجدل في إسرائيل حول مسالة تفتيش الأدوية بعدما أبدى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته على دخولها، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوجه الجيش بمهمة تفتيش الشحنات.

https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-صندوق-الاستثمار-الفلسطيني-إعادة-إعمار-غزة-تتكلف-15-مليار-دولار-1085122127.html

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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم