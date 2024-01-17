https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-صندوق-الاستثمار-الفلسطيني-إعادة-إعمار-غزة-تتكلف-15-مليار-دولار-1085122127.html

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: إعادة إعمار غزة تتكلف 15 مليار دولار

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: إعادة إعمار غزة تتكلف 15 مليار دولار

صرح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بأن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء الوحدات السكنية، ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T21:27+0000

2024-01-17T21:27+0000

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وبحسب وكالة أنباء "سرايا"، فقد أرجع المسؤول الفلسطيني ارتفاع تكلفة إعادة إعمار القطاع إلى تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض، "إثر العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع" على حد وصفه.جاءت تصريحات مصطفى خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي أكد خلالها أن القيادة الفلسطينية ستركز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والمياه، على أن يتحول التركيز في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزة.وحذر مصطفى من أنه في حال استمرت الحرب على قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يقتلون في الحرب، مشددا على أن الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزة ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يواصل الجيش الإسرائيلي، هجمات مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم الأربعاء، 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، كما تسببت الحرب بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى