https://sputnikarabic.ae/20240117/مراسل-سبوتنيك-غارات-يرجح-أنها-أردنية-تستهدف-مواقع-بريف-السويداء-جنوب-سوريا-1085122888.html
مراسل "سبوتنيك": غارات يرجح أنها أردنية تستهدف مواقع بريف السويداء جنوب سوريا
مراسل "سبوتنيك": غارات يرجح أنها أردنية تستهدف مواقع بريف السويداء جنوب سوريا
دوت سلسلة انفجارات، صباح اليوم الخميس، في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء، جنوبي سوريا ناجمة عن استهداف طيران حربي يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T22:38+0000
2024-01-17T22:38+0000
2024-01-17T22:51+0000
أخبار الأردن
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وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن غارات عنيفة شنتها طائرات حربية بعد منتصف ليل الأربعاء، واستهدفت بشكل مباشر مستودعا في بلدة (ملح) ومنزلا في بلدة (عرمان) بريف السويداء الجنوبي الذي يشهد فوضى كبيرة وأنشطة منفلة لعصابات وتجار المخدرات.وأكد المراسل أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير المواقع المستهدفة بشكل كامل، وسط معلومات أولية تتحدث عن وجود قتلى وجرحى تحت الأنقاض.وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240106/الجيش-الأردني-يشتبك-مجددا-مع-مجموعات-مسلحة-من-المهربين-على-الحدود-مع-سوريا-1084743198.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
مراسل "سبوتنيك": غارات يرجح أنها أردنية تستهدف مواقع بريف السويداء جنوب سوريا
22:38 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 22:51 GMT 17.01.2024)
دوت سلسلة انفجارات، صباح اليوم الخميس، في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء، جنوبي سوريا ناجمة عن استهداف طيران حربي يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في السويداء، أن غارات عنيفة شنتها طائرات حربية بعد منتصف ليل الأربعاء، واستهدفت بشكل مباشر مستودعا في بلدة (ملح) ومنزلا في بلدة (عرمان) بريف السويداء الجنوبي الذي يشهد فوضى كبيرة وأنشطة منفلة لعصابات وتجار المخدرات.
وأكد المراسل أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير المواقع المستهدفة بشكل كامل، وسط معلومات أولية تتحدث عن وجود قتلى وجرحى تحت الأنقاض.
وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون
ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.
وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.