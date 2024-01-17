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مستشار الأمن القومي الأمريكي: العالم دخل حقبة جديدة من العلاقات الدولية
مستشار الأمن القومي الأمريكي: العالم دخل حقبة جديدة من العلاقات الدولية
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، أن المجتمع الدولي دخل حقبة جديدة حيث اندلعت منافسة شرسة على زعامة وأحقية تحديد النظام العالمي. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T05:26+0000
2024-01-17T05:26+0000
العالم
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وجاءت تصريحات سوليفان خلال حديثه في منتدى "دافوس" قارن فيه الوضع قبل سنوات ما قبل الحرب، لكنه وعد بأن الولايات المتحدة، على عكس الثلاثينيات، لن تدخل في عزلة ذاتية وستضمن عدم تكرار التاريخ نفسه.وأضاف سوليفان: "اليوم سنعيش السنوات الأولى من حقبة جديدة، فالقوى الكبرى أصبحت أكثر ترابطا بكثير من أي وقت مضى في الحرب الباردة. لكننا أيضا في منافسة شرسة على نوع العالم الذي نريد بناءه".وتابع: "إنني أؤمن إيمانا راسخا بأننا لن نحكم أبدا على تكرار الماضي. فالانتقال من حقبة إلى أخرى يأتي مصحوبا بالمسؤولية وفرصة الاختيار بحكمة أكبر".وفقاً لسوليفان، تقوم الولايات المتحدة بتعبئة العالم لصد "العدوان الصارخ"، وانتهاج "دبلوماسية مكثفة ونشطة لإدارة أهم علاقاتنا"، و"الاستثمار في مصادر القوة، قوتنا وحلفاؤها، وعدم التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي، بل تكييفه مع تحديات اليوم والغد".وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي آماله بشأن المستقبل، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات، بما فيها "المنافسة الاستراتيجية في عصر الاعتماد المتبادل".
https://sputnikarabic.ae/20240116/سوليفان-رؤيتنا-لليوم-التالي-للحرب-على-غزة-تشمل-إقامة-دولة-للفلسطينيين-1085072134.html
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العالم
العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: العالم دخل حقبة جديدة من العلاقات الدولية

05:26 GMT 17.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، أن المجتمع الدولي دخل حقبة جديدة حيث اندلعت منافسة شرسة على زعامة وأحقية تحديد النظام العالمي.
وجاءت تصريحات سوليفان خلال حديثه في منتدى "دافوس" قارن فيه الوضع قبل سنوات ما قبل الحرب، لكنه وعد بأن الولايات المتحدة، على عكس الثلاثينيات، لن تدخل في عزلة ذاتية وستضمن عدم تكرار التاريخ نفسه.
وأضاف سوليفان: "اليوم سنعيش السنوات الأولى من حقبة جديدة، فالقوى الكبرى أصبحت أكثر ترابطا بكثير من أي وقت مضى في الحرب الباردة. لكننا أيضا في منافسة شرسة على نوع العالم الذي نريد بناءه".
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
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وتابع: "إنني أؤمن إيمانا راسخا بأننا لن نحكم أبدا على تكرار الماضي. فالانتقال من حقبة إلى أخرى يأتي مصحوبا بالمسؤولية وفرصة الاختيار بحكمة أكبر".
وفقاً لسوليفان، تقوم الولايات المتحدة بتعبئة العالم لصد "العدوان الصارخ"، وانتهاج "دبلوماسية مكثفة ونشطة لإدارة أهم علاقاتنا"، و"الاستثمار في مصادر القوة، قوتنا وحلفاؤها، وعدم التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي، بل تكييفه مع تحديات اليوم والغد".
وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي آماله بشأن المستقبل، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات، بما فيها "المنافسة الاستراتيجية في عصر الاعتماد المتبادل".
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