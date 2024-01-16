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https://sputnikarabic.ae/20240116/سوليفان-رؤيتنا-لليوم-التالي-للحرب-على-غزة-تشمل-إقامة-دولة-للفلسطينيين-1085072134.html
سوليفان: رؤيتنا لليوم التالي للحرب على غزة تشمل إقامة دولة للفلسطينيين
سوليفان: رؤيتنا لليوم التالي للحرب على غزة تشمل إقامة دولة للفلسطينيين
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية الأمريكية لليوم التالي للحرب على قطاع غزة تشمل إقامة دولة فلسطينية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T18:42+0000
2024-01-16T18:42+0000
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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سوليفان، أن الرؤية الأمريكية للحرب على غزة في يومها التالي قد تشمل التطبيع الإقليمي والأمن للدولة الإسرائيلية، مع إقامة دولة للفلسطينيين.ويأتي هذا في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألفًا و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

سوليفان: رؤيتنا لليوم التالي للحرب على غزة تشمل إقامة دولة للفلسطينيين

18:42 GMT 16.01.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية الأمريكية لليوم التالي للحرب على قطاع غزة تشمل إقامة دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سوليفان، أن الرؤية الأمريكية للحرب على غزة في يومها التالي قد تشمل التطبيع الإقليمي والأمن للدولة الإسرائيلية، مع إقامة دولة للفلسطينيين.
ويأتي هذا في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألفًا و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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