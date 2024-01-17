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https://sputnikarabic.ae/20240117/مشاهد-لقيام-نائبة-في-البرلمان-النيوزلندي-بسرقة-المتاجر-فيديو-1085111464.html
مشاهد لقيام نائبة في البرلمان النيوزلندي بسرقة المتاجر... فيديو
مشاهد لقيام نائبة في البرلمان النيوزلندي بسرقة المتاجر... فيديو
أعلنت نائبة حزب "الخضر" النيوزيلندي، غولريز جهرمان، استقالتها من منصبها بعد 3 تهم بالسرقة من المتاجر، وألقت باللوم على مشاكل الصحة العقلية التي دفعتها إلى سرقة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T14:54+0000
2024-01-17T14:54+0000
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وقالت: "الضغط المتعلق بعملها دفعها إلى التصرف بطرق خارجة عن طبيعتها. "أنا لا أحاول تبرير أفعالي، ولكني أريد أن أشرحها... يقول أخصائي الصحة العقلية الذي أقابله إن سلوكي الأخير يتوافق مع الأحداث الأخيرة التي أدت إلى استجابة شديدة للضغط النفسي، وتتعلق بصدمات لم يتم التعرف عليها سابقًا".ونقلت صحيفة "نيوزيلاندا هيرالد" عن النائبة المستقيلة: "أفضل شيء لصحتي التنفيذية هو عزلة من منصبي كعضو في البرلمان في البرلمان". وقال شون روبنسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العقلية، إنه يحترم الطريقة التي تعامل بها جهرمان مع الوضع."أعتقد أنه من الصحيح أن التصرف بطريقة غير عادية في شخصيتك يمكن أن يكون علامة حقيقية على معاناتك من مشاكل الصحة العقلية والتوتر. لكنني أيضًا واضح جدًا أنه يجب أن نتحمل المسؤولية، نحن الذين يعانون من اضطرابات عقلية".
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نيوزيلندا, العالم, نادي الفيديو
نيوزيلندا, العالم, نادي الفيديو

مشاهد لقيام نائبة في البرلمان النيوزلندي بسرقة المتاجر... فيديو

14:54 GMT 17.01.2024
CC0 / pixabay.com / لص يسرق كاميرا
لص يسرق كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
CC0 / pixabay.com /
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أعلنت نائبة حزب "الخضر" النيوزيلندي، غولريز جهرمان، استقالتها من منصبها بعد 3 تهم بالسرقة من المتاجر، وألقت باللوم على مشاكل الصحة العقلية التي دفعتها إلى سرقة السلع الفاخرة.
وقالت: "الضغط المتعلق بعملها دفعها إلى التصرف بطرق خارجة عن طبيعتها. "أنا لا أحاول تبرير أفعالي، ولكني أريد أن أشرحها... يقول أخصائي الصحة العقلية الذي أقابله إن سلوكي الأخير يتوافق مع الأحداث الأخيرة التي أدت إلى استجابة شديدة للضغط النفسي، وتتعلق بصدمات لم يتم التعرف عليها سابقًا".
ونقلت صحيفة "نيوزيلاندا هيرالد" عن النائبة المستقيلة: "أفضل شيء لصحتي التنفيذية هو عزلة من منصبي كعضو في البرلمان في البرلمان".
وقال شون روبنسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العقلية، إنه يحترم الطريقة التي تعامل بها جهرمان مع الوضع.
"أعتقد أنه من الصحيح أن التصرف بطريقة غير عادية في شخصيتك يمكن أن يكون علامة حقيقية على معاناتك من مشاكل الصحة العقلية والتوتر. لكنني أيضًا واضح جدًا أنه يجب أن نتحمل المسؤولية، نحن الذين يعانون من اضطرابات عقلية".
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