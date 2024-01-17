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https://sputnikarabic.ae/20240117/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-وفد-تركي-يزور-روسيا-لمناقشة-تفاصيل-مركز-الغاز-1085082944.html
مصدر لوكالة "سبوتنيك": وفد تركي يزور روسيا لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز"
مصدر لوكالة "سبوتنيك": وفد تركي يزور روسيا لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز"
أفاد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لوكالة "سبوتنيك" بأن وفدا تركيا سيزور روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز" ويتوقع إعداد جدول زمني... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T08:15+0000
2024-01-17T08:15+0000
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وقال المصدر: "سيغادر الوفد التركي إلى روسيا هذا الأسبوع. وسيتلقى الوفد معلومات حول إنشاء "مركز الغاز" ويناقش التفاصيل. وبناء على نتائج هذه الزيارة التفقدية، من المتوقع وضع جدول زمني لإجراءات التنفيذ وسيتم تسريع العمل".وسبق أن أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن أمله في أن يكون عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه تنفيذ هذا المشروع.وطرح أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألبارسلان بيرقدار، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي، ويتوقع استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز، في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231212/خبير-أوروبا-غير-قادرة-على-تعويض-النفط-والغاز-الروسيين-1084012277.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

مصدر لوكالة "سبوتنيك": وفد تركي يزور روسيا لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز"

08:15 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفاد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لوكالة "سبوتنيك" بأن وفدا تركيا سيزور روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز" ويتوقع إعداد جدول زمني للإجراءات وتسريع العمل.
وقال المصدر: "سيغادر الوفد التركي إلى روسيا هذا الأسبوع. وسيتلقى الوفد معلومات حول إنشاء "مركز الغاز" ويناقش التفاصيل. وبناء على نتائج هذه الزيارة التفقدية، من المتوقع وضع جدول زمني لإجراءات التنفيذ وسيتم تسريع العمل".
وسبق أن أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن أمله في أن يكون عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه تنفيذ هذا المشروع.
وطرح أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
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وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألبارسلان بيرقدار، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي، ويتوقع استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز، في عام 2024.
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