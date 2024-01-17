https://sputnikarabic.ae/20240117/مصر-تعلن-توقيع-عقدين-للتنقيب-عن-الذهب-في-الصحراء-الشرقية-صور-1085114147.html
مصر تعلن توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية... صور
مصر تعلن توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية... صور
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T15:36+0000
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وقالت وزارة البترول في بيان، إنه تم توقيع عقد مع شركة "أتون مايننغ" الكندية في منطقة "أبومروات" في الصحراء الشرقية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.وأضافت أن مصر وقعت أيضا عقدا للتنقيب عن الذهب مع شركة "إيه.كيه.إتش غولد" البريطانية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا مربعا في منطقتي "بئر أسل" و"جبل الميت" في الصحراء الشرقية.وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب فى مصر.من جانبه، قال وزير البترول المصري، طارق الملا عقب التوقيع، إن الاصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة.وشدد على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.بينما أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار.
https://sputnikarabic.ae/20231127/مصر-تطلق-أول-ماكينة-صراف-آلي-لبيع-سبائك-الذهب-فيديو-1083523108.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
مصر تعلن توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية... صور
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية.
وقالت وزارة البترول
في بيان، إنه تم توقيع عقد مع شركة "أتون مايننغ" الكندية في منطقة "أبومروات" في الصحراء الشرقية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.
وأضافت أن مصر وقعت أيضا عقدا للتنقيب عن الذهب مع شركة "إيه.كيه.إتش غولد" البريطانية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا مربعا في منطقتي "بئر أسل" و"جبل الميت" في الصحراء الشرقية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب فى مصر
.
27 نوفمبر 2023, 12:24 GMT
من جانبه، قال وزير البترول المصري، طارق الملا
عقب التوقيع، إن الاصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة.
وشدد على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.
بينما أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار.