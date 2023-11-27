https://sputnikarabic.ae/20231127/مصر-تطلق-أول-ماكينة-صراف-آلي-لبيع-سبائك-الذهب-فيديو-1083523108.html

مصر تطلق أول ماكينة "صراف آلي" لبيع سبائك الذهب... فيديو

مصر تطلق أول ماكينة "صراف آلي" لبيع سبائك الذهب... فيديو

شهدت مصر تفعيل أول ماكينة "صراف آلي" لبيع سبائك الذهب، وذلك بغرض دعم سياسات الحكومة المصرية بشأن التحول الرقمي ‏والشمول المالي.‏ 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T12:24+0000

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وشهد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، تفعيل الماكينة، خلال حضوره أمس الأحد، النسخة الثالثة للمعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من ناحيته، أوضح مستشار وزير التموين لشئون الذهب، الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أن خدمة ماكينة الصراف الآلي لبيع سبائك الذهب، متاحة في العديد من دول العالم منذ أكثر من 10 سنوات.وعن طريقة عمل الماكينة، بيّن فرج أنه يتم طلب قيمة الذهب منها لبيع سبائك الذهب، من خلال وضع النقود بثمن سعر الغرام الحالي في مصر، وفور سحب الأمول يحصل المواطن على الذهب المطلوب بالغرامات التي حددها فورا.ولفت إلى أنه تم البدء بالخدمة في مصر، من أمس الأحد، في أحد المراكز التجارية، وسوف يتم تعميمها في باقي المراكز قريبا.وستكون الماكينة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح للعملاء شراء الذهب في حدود الميزانية التي يحددونها، وعادًة ما توفر الذهب 8 خيارات لكمية الذهب، بدءا من 1 غرام إلى 100 غرامات.ويتم الشراء من ماكينة بيع الذهب، بوضع بطاقة الخصم أو الائتمان أو البطاقة الذكية من أي بنك في البداية، ثم تحديد الخيار المحدد لشراء الذهب، يليه تحديد السعر والذهب، بعد ذلك إدخال كلمة المرور، وفي النهاية تقوم الماكينة بإخراج السبيكة المطلوبة.

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