https://sputnikarabic.ae/20240117/مقارنة-بين-طائرات-الإنذار-المبكر-والتحكم-الروسية-بريمير-والأمريكية-أواكس-1085086120.html
مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
2024-01-17T09:46+0000
2024-01-17T09:46+0000
2024-01-17T09:46+0000
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سيسمح ما يسمى بـ "الرادار الطائر" للمقاتلات والطائرات الهجومية بضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية بشكل فعال. تم تجهيز الطائرة بواجهة ذات نظام هوائي فريد وأحدث أجهزة الراديو المتطورة. معظم خصائص الطائرة من طراز "أ-100" (A-100) سرية، لكن الخبراء يدعون أن الطائرة "بريمير" (Premier) تتفوق بكثير على نظيراتها، بما في ذلك طائرة "بوينغ إي-3 سينتري" (أواكس) (E-3 Sentry AWACS) الأمريكية الشمالية.بإمكانك الاطلاع على إنفوغراف أعده فريق "سبوتنيك" للتعرف على الخصائص الفنية لطائرتي الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس".
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مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
مقارنة بين طائرات الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس"
سيتم وضع الجيل الجديد من طائرات الإنذار المبكر والتحكم البعيدة المدى "أ-100" (بريمير) (A-100 Premier) في الخدمة لدى القوات الجوية الروسية في عام 2024.
سيسمح ما يسمى بـ "الرادار الطائر" للمقاتلات والطائرات الهجومية بضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية بشكل فعال. تم تجهيز الطائرة بواجهة ذات نظام هوائي فريد وأحدث أجهزة الراديو المتطورة. معظم خصائص الطائرة من طراز "أ-100" (A-100) سرية، لكن الخبراء يدعون أن الطائرة "بريمير" (Premier) تتفوق بكثير على نظيراتها، بما في ذلك طائرة "بوينغ إي-3 سينتري" (أواكس) (E-3 Sentry AWACS) الأمريكية الشمالية.
بإمكانك الاطلاع على إنفوغراف أعده فريق "سبوتنيك" للتعرف على الخصائص الفنية لطائرتي الإنذار المبكر والتحكم الروسية "بريمير" والأمريكية "أواكس".