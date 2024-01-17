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https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الاقتصاد-الألماني-البلاد-أصبحت-أقل-قدرة-على-المنافسة-بفعل-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1085107991.html
وزير الاقتصاد الألماني: البلاد أصبحت أقل قدرة على المنافسة بفعل الاستغناء عن الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الألماني: البلاد أصبحت أقل قدرة على المنافسة بفعل الاستغناء عن الغاز الروسي
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبيك، أن الاقتصاد الألماني أصبح أقل قدرة على المنافسة بفعل الاستغناء عن الغاز الروسي. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T13:47+0000
2024-01-17T13:47+0000
العالم
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وقال هيبيك، خلال إفادة أمام البرلمان الألماني: "ألمانيا في موقف بالغ الصعوبة منذ موسمين؛ فعلى عكس اقتصادات دول أخرى ننافسها كانت إمدادات الطاقة الألمانية تعتمد بشدة على الغاز الروسي، وكان ذلك يمنحنا ميزة تنافسية مربحة للغاية فيما مضى".وأضاف: "بعد الحرمان من الغاز الروسي فقدنا ميزتنا التنافسية لأن أسعار الغاز في ألمانيا أصبحت أعلى".وأوضح هيبيك أن من العوامل التي أسهمت في ضعف الاقتصاد الألماني اعتماد نموه على التصدير، الذي يتطلب استقرارا في أسواق العالم لم يعد موجودا.وفي وقت سابق، أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.وقالت الشركة إن محطة هايدن ستنتج الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس (آب) 2022 وربما حتى 30 أبريل (نيسان) 2023".وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرةً إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/تقرير-ألمانيا-تواجه-تحديا-بقيمة-تريليون-دولار-لسد-فجوة-هائلة-في-الطاقة-لديها-1074026524.html
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وزير الاقتصاد الألماني: البلاد أصبحت أقل قدرة على المنافسة بفعل الاستغناء عن الغاز الروسي

13:47 GMT 17.01.2024
© AFP 2023علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين
علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023
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أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبيك، أن الاقتصاد الألماني أصبح أقل قدرة على المنافسة بفعل الاستغناء عن الغاز الروسي.
وقال هيبيك، خلال إفادة أمام البرلمان الألماني: "ألمانيا في موقف بالغ الصعوبة منذ موسمين؛ فعلى عكس اقتصادات دول أخرى ننافسها كانت إمدادات الطاقة الألمانية تعتمد بشدة على الغاز الروسي، وكان ذلك يمنحنا ميزة تنافسية مربحة للغاية فيما مضى".
وأضاف: "بعد الحرمان من الغاز الروسي فقدنا ميزتنا التنافسية لأن أسعار الغاز في ألمانيا أصبحت أعلى".
وأوضح هيبيك أن من العوامل التي أسهمت في ضعف الاقتصاد الألماني اعتماد نموه على التصدير، الذي يتطلب استقرارا في أسواق العالم لم يعد موجودا.
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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وفي وقت سابق، أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشركة إن محطة هايدن ستنتج الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس (آب) 2022 وربما حتى 30 أبريل (نيسان) 2023".
وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرةً إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.
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