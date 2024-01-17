https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الخارجية-التركي-يزور-الأردن-لبحث-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-فلسطين-1085094265.html

وزير الخارجية التركي يزور الأردن لبحث العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين

وزير الخارجية التركي يزور الأردن لبحث العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيتها هاكان فيدان، سيقوم بزيارة إلى الأردن تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T10:35+0000

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وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الزيارة ستكون يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري.ومن المقرر أن يجتمع الوزير فيدان خلال الزيارة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيلتقي أيضا بالملك الأردني عبد الله الثاني.وسيتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع الراهنة في فلسطين.تأتي زيارة وزير الخارجية التركي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.كما تتزامن زيارة فيدان إلى الأردن مع تصاعد التوتر في المنطقة وخطورة توسع دائرة الحرب على غزة في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن والهجمات الإيرانية على أربيل وباكستان.

https://sputnikarabic.ae/20240112/تركيا-السبب-الحقيقي-للكارثة-في-غزة-هو-العقلية-الإسرائيلية-التي-تتجاهل-حقوق-الإنسان-1084932729.html

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