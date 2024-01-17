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وزير الخارجية التركي يزور الأردن لبحث العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين
وزير الخارجية التركي يزور الأردن لبحث العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيتها هاكان فيدان، سيقوم بزيارة إلى الأردن تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T10:35+0000
2024-01-17T10:35+0000
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وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الزيارة ستكون يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري.ومن المقرر أن يجتمع الوزير فيدان خلال الزيارة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيلتقي أيضا بالملك الأردني عبد الله الثاني.وسيتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع الراهنة في فلسطين.تأتي زيارة وزير الخارجية التركي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.كما تتزامن زيارة فيدان إلى الأردن مع تصاعد التوتر في المنطقة وخطورة توسع دائرة الحرب على غزة في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن والهجمات الإيرانية على أربيل وباكستان.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

وزير الخارجية التركي يزور الأردن لبحث العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين

10:35 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيتها هاكان فيدان، سيقوم بزيارة إلى الأردن تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الزيارة ستكون يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومن المقرر أن يجتمع الوزير فيدان خلال الزيارة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيلتقي أيضا بالملك الأردني عبد الله الثاني.
وسيتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع الراهنة في فلسطين.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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تأتي زيارة وزير الخارجية التركي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما تتزامن زيارة فيدان إلى الأردن مع تصاعد التوتر في المنطقة وخطورة توسع دائرة الحرب على غزة في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن والهجمات الإيرانية على أربيل وباكستان.
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