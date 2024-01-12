https://sputnikarabic.ae/20240112/تركيا-السبب-الحقيقي-للكارثة-في-غزة-هو-العقلية-الإسرائيلية-التي-تتجاهل-حقوق-الإنسان-1084932729.html

تركيا: السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو العقلية الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الإنسان

تركيا: السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو العقلية الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الجمعة، إن السبب الحقيقي للكارثة في قطاع غزة هو العقلية الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الإنسان. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T18:34+0000

2024-01-12T18:34+0000

2024-01-12T18:34+0000

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جاء ذلك، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي، ردا على تدوينة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هاجم فيها تركيا بعد تقديمها وثائق تدعم اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية".وقال المتحدث باسم الخارجية التركية: "لقد أدى الاحتلال الإسرائيلي والعقلية التوسعية الإسرائيلية والإجراءات التي تتجاهل تماما حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية إلى الوضع الكارثي في غزة".وأضاف: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب الإسرائيلية قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ونتابع عن كثب جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".وشدد كيسيلي في بيانه المنشور على موقع الخارجية التركية وحسابها الرسمي على منصة "إكس" على أن "الجهود التي يبذلها أعضاء الحكومة الإسرائيلية لصرف الانتباه عن الفظائع التي يرتكبونها لن تسفر عن أي نتيجة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إن "الوثائق التي قدمتها بلاده لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى الإبادة الجماعية التي بدأت ضد إسرائيل".وقال كاتس في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "أردوغان رئيس تركيا، الدولة التي نفذت محرقة الأرمن وظنت أن العالم سيصمت. فخور اليوم بأنه سلم إلى محكمة لاهاي المواد التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".ومضى كاتس مخاطبا أردوغان: "سمعناك، ولم ننس محرقة الأرمن ومجازر الأكراد. أنتم مدمروا الشعب. نحن ندافع عن أنفسنا ضد أصدقائك البرابرة"، على حد تعبيره.وكان الرئيس التركي، قد قال عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا: "ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية)، وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".وأضاف أردوغان، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية: "الوثائق كافة التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".وأسفرت الحرب في غزة، عن تدهور العلاقات إلى حد كبير بين إسرائيل وتركيا، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور التي سبقت ذلك، بعد جمود دام لسنوات.وأمس الخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى، والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.وصباح اليوم الجمعة، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240112/وزير-خارجية-إسرائيل-يرد-على-أردوغان-تركيا-ارتكبت-محرقة-ضد-الأرمن--1084921891.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-إسرائيلي-جنوب-أفريقيا-انتصرت-بالفعل-في-معركة-لاهاي-1084927302.html

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