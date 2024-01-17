https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الدفاع-المصري-يؤكد-الرفض-التام-لمحاولات-تهجير-الشعب-الفلسطيني-فيديو-1085086235.html
وزير الدفاع المصري يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني... فيديو
وزير الدفاع المصري يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني... فيديو
أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الأربعاء، الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:44+0000
2024-01-17T09:44+0000
2024-01-17T09:44+0000
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وحسب بيان الجيش المصري، جاء ذلك خلال لقائه مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع. وأوضح أن مصر حريصة على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.بدورها، أشادت المسؤولة الأممية بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.كما أعربت عن تطلعها بأن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على القطاع برا وبحرا وجوا.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240111/السيسي-وبلينكن-يؤكدان-الرفض-التام-لمحاولات-تهجير-الفلسطينيين-من-أراضيهم-1084884093.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع المصري يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني... فيديو
أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الأربعاء، الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة للوصول إلى التهدئة في قطاع غزة.
وحسب بيان الجيش المصري
، جاء ذلك خلال لقائه مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع.
من جانبه، أكد زكي على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مصر حريصة على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
بدورها، أشادت المسؤولة الأممية بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما أعربت عن تطلعها بأن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على القطاع برا وبحرا وجوا.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.