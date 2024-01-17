https://sputnikarabic.ae/20240117/يرقات-العثة-تغزو-بسكويت-بريطانيا-وسحب-المنتجات-من-الأسواق--1085111626.html

يرقات العثة تغزو بسكويت بريطانيا وسحب المنتجات من الأسواق

يرقات العثة تغزو بسكويت بريطانيا وسحب المنتجات من الأسواق

كشفت وسائل إعلام عن قيام عدد من الشركات البريطانية المتخصصة بإنتاج البسكويت، بسحب منتجاتها من الأسواق بعد اكتشاف يرقات العثة داخل البيسكويت. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T15:05+0000

2024-01-17T15:05+0000

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مجتمع

الصحة

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وسحبت شركة "ديلسفورد" للأغذية العضوية مجموعة من منتجات من الأسواق البريطانية، وذلك بعد اكتشاف وجود يرقات حشرة العثة بداخل المنتجات.وقالت الشركة في بيانها إن "بإمكان من اشترى المنتجات الملوثة إبقاء العبوة مغلقة وإعادتها إلى المتجر الذي اشتراها منه، حيث سيسترد الزبائن أموالهم"، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.الجدير بالذكر، بعض منتجات شركة "تيسكو" قد سحبت أيضا خلال الشهر الماضي من المتاجر في أنحاء البلاد لذات السبب.وتعتبر حشرة العثة من أكثر الكائنات شيوعا في العالم وتتميز بقدرتها على العيش في ظروف ومناخات مختلفة وقاسية جدا وبدرجات حرارة منخفضة جدا.

https://sputnikarabic.ae/20240117/نفوق-أول-دب-قطبي-في-العالم-بأنفلونزا-الطيور-ماذا-يعني-ذلك؟--1085110050.html

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