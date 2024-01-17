https://sputnikarabic.ae/20240117/يرقات-العثة-تغزو-بسكويت-بريطانيا-وسحب-المنتجات-من-الأسواق--1085111626.html
يرقات العثة تغزو بسكويت بريطانيا وسحب المنتجات من الأسواق
يرقات العثة تغزو بسكويت بريطانيا وسحب المنتجات من الأسواق
كشفت وسائل إعلام عن قيام عدد من الشركات البريطانية المتخصصة بإنتاج البسكويت، بسحب منتجاتها من الأسواق بعد اكتشاف يرقات العثة داخل البيسكويت. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T15:05+0000
2024-01-17T15:05+0000
2024-01-17T15:05+0000
مجتمع
الصحة
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وسحبت شركة "ديلسفورد" للأغذية العضوية مجموعة من منتجات من الأسواق البريطانية، وذلك بعد اكتشاف وجود يرقات حشرة العثة بداخل المنتجات.وقالت الشركة في بيانها إن "بإمكان من اشترى المنتجات الملوثة إبقاء العبوة مغلقة وإعادتها إلى المتجر الذي اشتراها منه، حيث سيسترد الزبائن أموالهم"، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.الجدير بالذكر، بعض منتجات شركة "تيسكو" قد سحبت أيضا خلال الشهر الماضي من المتاجر في أنحاء البلاد لذات السبب.وتعتبر حشرة العثة من أكثر الكائنات شيوعا في العالم وتتميز بقدرتها على العيش في ظروف ومناخات مختلفة وقاسية جدا وبدرجات حرارة منخفضة جدا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/نفوق-أول-دب-قطبي-في-العالم-بأنفلونزا-الطيور-ماذا-يعني-ذلك؟--1085110050.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
يرقات العثة تغزو بسكويت بريطانيا وسحب المنتجات من الأسواق
كشفت وسائل إعلام عن قيام عدد من الشركات البريطانية المتخصصة بإنتاج البسكويت، بسحب منتجاتها من الأسواق بعد اكتشاف يرقات العثة داخل البيسكويت.
وسحبت شركة "ديلسفورد" للأغذية العضوية مجموعة من منتجات من الأسواق البريطانية، وذلك بعد اكتشاف وجود يرقات حشرة العثة بداخل المنتجات.
وأشارت الشركة إلى أن جميع دفعات البسكويت والخبز المقرمش "غير آمنة للأكل بسبب وجود يرقات العثة".
وقالت الشركة في بيانها إن "بإمكان من اشترى المنتجات الملوثة إبقاء العبوة مغلقة وإعادتها إلى المتجر الذي اشتراها منه، حيث سيسترد الزبائن أموالهم"، بحسب "سكاي نيوز"
البريطانية.
الجدير بالذكر، بعض منتجات شركة "تيسكو" قد سحبت أيضا خلال الشهر الماضي من المتاجر في أنحاء البلاد لذات السبب.
وتعتبر حشرة العثة من أكثر الكائنات شيوعا في العالم وتتميز بقدرتها على العيش في ظروف ومناخات مختلفة وقاسية جدا وبدرجات حرارة منخفضة جدا.