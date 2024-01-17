https://sputnikarabic.ae/20240117/نفوق-أول-دب-قطبي-في-العالم-بأنفلونزا-الطيور-ماذا-يعني-ذلك؟--1085110050.html

نفوق أول دب قطبي في العالم بأنفلونزا الطيور... ماذا يعني ذلك؟

نفوق أول دب قطبي في العالم بأنفلونزا الطيور... ماذا يعني ذلك؟

يشكل تغير المناخ تهديدًا لبقاء الدب القطبي، والآن يواجهون تحديًا مميتًا جديدًا، حيث مات أول دب قطبي في العالم بأنفلونزا الطيور شمالي ألاسكا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

علوم

الصحة

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وأثرت السلالة الحالية من أنفلونزا "إتش 5 إن1" على نطاق أوسع بكثير من الأنواع، مقارنة بأي سلالة مسجلة سابقًا، حيث شمل ذلك العديد من أنواع الثدييات، مثل ثعالب الماء وأسود البحر والفقمات.إذًا، لماذا توجد مثل هذه الاختلافات بين الأنواع، وما هي الآثار المترتبة على موت هذا الدب القطبي بالنسبة لمجموع الدببة القطبية الأوسع، وكذلك الثدييات الكبيرة الأخرى والبشر؟.وأكدت مجلة علمية بأن فيروسات الأنفلونزا قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، وتعد شفرتها الجينية البسيطة نسبيًا لا تتغير بشكل عشوائي فقط عن طريق الطفرة بنفس الطريقة التي تتغير بها الكائنات الحية الحقيقية، ولكن أيضًا عن طريق إعادة التوزيع.وأشارت المجلة أن هذه هي الطريقة التي أصبحت بها سلالة "إتش 5 إن1" الحالية تؤثر على مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على بعض المجموعات السكانية.وتعتبر أعداد كبيرة من الوفيات المرتبطة بمرض ما، ناجمة عن انتشار المرض بين الأفراد داخل السكان، ومع ذلك هناك حاجة إلى تغييرات جينية محددة للغاية حتى تتمكن فيروسات أنفلونزا الطيور من التكيف مع الثدييات المضيفة.ولم يتم اكتشاف هذه التغييرات بعد في السلالة الحالية لفيروس "إتش 5 إن 1"، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد انتقال العدوى من فرد إلى فرد بالنسبة لبعض أنواع الثدييات التي تأثرت بفيروس "إتش 5 إن1".وإذا نظرنا إلى قائمة الثدييات التي أصيبت بالعدوى بسلالة "إتش 5 إن 1" الحالية، فسنرى حيوانات آكلة اللحوم - وخاصة تلك المعروفة بأكلها للطعام.ويظل الكثير من هذا افتراضيا في الوقت الحالي، بحيث لا يمكن التنبؤ بعواقب موت الدب القطبي على مجموعات هذا النوع وعلى الثدييات الكبيرة الأخرى بدرجة عالية من اليقين، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ولكن إذا كشفت الاختبارات الجينية أن فيروس "إتش 5 إن 1" الذي يصيب الدب القطبي لا يزال غير متكيف بشكل جيد مع الثدييات المضيفة، فقد نتوقع حالات قليلة أخرى في الدببة القطبية.ونظرا لأن فيروسات الأنفلونزا قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، فإن المراقبة المستمرة لسلالة "إتش 5 إن 1" تظل ذات أهمية بالغة، وهذا من شأنه أن يجهزنا في حالة ظهور متغير جديد يتكيف مع مضيفي الثدييات، ومن المحتمل أن يشمل البشر.

https://sputnikarabic.ae/20240117/علماء-روس-يطورون-تربة-صناعية-سوداء-لدعم-الزراعة-1085080415.html

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