https://sputnikarabic.ae/20240118/أول-رائد-فضاء-تركي-يتوجه-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1085140456.html
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
2024-01-18T13:55+0000
2024-01-18T13:55+0000
2024-01-18T13:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار تركيا اليوم
ناسا
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085140297_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_589bdc012b7694ebd9b570d09ef1cf10.png
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085140297_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fa3d2be87c0e70e2276d725f4fd4493.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، تركيا
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، تركيا
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
من المخطط أن يتوجه أول رائد فضاء تركي إلى محطة الفضاء الدولية "ناسا" بتاريخ 18-19 يناير/ كانون الثاني. من هو وما أهم ما يجب أن تعرفه عنه وعن برنامج الفضاء التركي؟ شاهِدوا الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" لكم.