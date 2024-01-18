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الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20240118/أول-رائد-فضاء-تركي-يتوجه-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1085140456.html
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية
2024-01-18T13:55+0000
2024-01-18T13:55+0000
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أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، تركيا
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، تركيا

أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية

13:55 GMT 18.01.2024
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من المخطط أن يتوجه أول رائد فضاء تركي إلى محطة الفضاء الدولية "ناسا" بتاريخ 18-19 يناير/ كانون الثاني. من هو وما أهم ما يجب أن تعرفه عنه وعن برنامج الفضاء التركي؟ شاهِدوا الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" لكم.
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