https://sputnikarabic.ae/20240118/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-على-خلفية-المخاطر-الجيوسياسية-في-الشرق-الأوسط-1085125113.html

ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

أظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T06:25+0000

2024-01-18T06:25+0000

2024-01-18T06:25+0000

اقتصاد

العالم

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ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.وتزيد هذه المخاطر الجيوسياسية من المخاوف من تعطل إمدادات النفط.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.

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