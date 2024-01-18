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ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط
ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط
أظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T06:25+0000
2024-01-18T06:25+0000
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ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.وتزيد هذه المخاطر الجيوسياسية من المخاوف من تعطل إمدادات النفط.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240117/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-ديسمبر-الماضي-267-مليون-برميل-يوميا-1085108602.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

06:25 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / CESAR MANSO
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أظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.
إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.
وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا
أمس, 14:04 GMT
وتزيد هذه المخاطر الجيوسياسية من المخاوف من تعطل إمدادات النفط.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".
ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.
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