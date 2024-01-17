https://sputnikarabic.ae/20240117/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-ديسمبر-الماضي-267-مليون-برميل-يوميا-1085108602.html
إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا
إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا
أفاد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، بأن معدل إنتاج النفط في كانون الأول/ديسمبر، ارتفع بمقدار 73 ألف برميل في اليوم، بحيث... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T14:04+0000
2024-01-17T14:04+0000
2024-01-17T14:04+0000
اقتصاد
اوبك
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موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك+" زادت إنتاجها بمعدل أقل من المسموح لها به بمقدار 2.367 مليون برميل في اليوم، ولم تعد أنغولا مدرجة في الإحصاءات.وبلغ الإنتاج الفعلي لبلدان "أوبك+" الآن، دون أنغولا 21.594 مليون برميل يوميًا، من أصل 23.961 مليون برميل، وبالتالي خفضت دول "أوبك" الإنتاج بمقدار 2.367 مليون برميل يوميًا عن المستويات المسموح بها".وأعلنت أنغولا في كانون الأول/ديسمبر، انسحابها من "أوبك"، ولم يتم بعد توضيح ما إذا كان هذا يعني الانسحاب التلقائي من "أوبك+"، ومع ذلك بالنظر إلى أن الحصص التي لا تناسب أنغولا تم تحديدها كجزء من صفقة "أوبك+".وأشار الخبراء ومصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنها ستغادر هذا التحالف أيضًا، ووفقًا لوزير النفط والغاز والموارد المعدنية، ديامونتينو أزيفيدو، لم يكن دور أنغولا في المنظمة مهمًا، ولم تعد مشاركة البلاد في "أوبك" تتوافق مع المصلحة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20231221/أنغولا-تقرر-الانسحاب-من-منظمة-الدول-المصدرة-للنفط-أوبك-1084339062.html
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اقتصاد, اوبك
إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا
أفاد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، بأن معدل إنتاج النفط في كانون الأول/ديسمبر، ارتفع بمقدار 73 ألف برميل في اليوم، بحيث أصبح 26.7 مليون برميل.
موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك+" زادت إنتاجها بمعدل أقل من المسموح لها به بمقدار 2.367 مليون برميل في اليوم، ولم تعد أنغولا مدرجة في الإحصاءات.
وجاء في التقرير: "بحسب مصادر ثانوية، بلغ إجمالي إنتاج "أوبك" من النفط في كانون الأول/ديسمبر 2023، 26.7 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 73 ألف برميل عن الشهر السابق، وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في نيجيريا والعراق، بينما انخفض في الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران".
وبلغ الإنتاج الفعلي لبلدان "أوبك+" الآن، دون أنغولا 21.594 مليون برميل يوميًا، من أصل 23.961 مليون برميل، وبالتالي خفضت دول "أوبك" الإنتاج بمقدار 2.367 مليون برميل يوميًا عن المستويات المسموح بها".
21 ديسمبر 2023, 15:20 GMT
وأعلنت أنغولا في كانون الأول/ديسمبر، انسحابها من "أوبك"، ولم يتم بعد توضيح ما إذا كان هذا يعني الانسحاب التلقائي من "أوبك+"، ومع ذلك بالنظر إلى أن الحصص التي لا تناسب أنغولا تم تحديدها كجزء من صفقة "أوبك+".
وأشار الخبراء ومصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنها ستغادر هذا التحالف أيضًا، ووفقًا لوزير النفط والغاز والموارد المعدنية، ديامونتينو أزيفيدو، لم يكن دور أنغولا في المنظمة مهمًا، ولم تعد مشاركة البلاد في "أوبك" تتوافق مع المصلحة الوطنية.