https://sputnikarabic.ae/20240117/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-ديسمبر-الماضي-267-مليون-برميل-يوميا-1085108602.html

إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا

إنتاج "أوبك" من النفط في ديسمبر الماضي 26.7 مليون برميل يوميا

أفاد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، بأن معدل إنتاج النفط في كانون الأول/ديسمبر، ارتفع بمقدار 73 ألف برميل في اليوم، بحيث... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T14:04+0000

2024-01-17T14:04+0000

2024-01-17T14:04+0000

اقتصاد

اوبك

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موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك+" زادت إنتاجها بمعدل أقل من المسموح لها به بمقدار 2.367 مليون برميل في اليوم، ولم تعد أنغولا مدرجة في الإحصاءات.وبلغ الإنتاج الفعلي لبلدان "أوبك+" الآن، دون أنغولا 21.594 مليون برميل يوميًا، من أصل 23.961 مليون برميل، وبالتالي خفضت دول "أوبك" الإنتاج بمقدار 2.367 مليون برميل يوميًا عن المستويات المسموح بها".وأعلنت أنغولا في كانون الأول/ديسمبر، انسحابها من "أوبك"، ولم يتم بعد توضيح ما إذا كان هذا يعني الانسحاب التلقائي من "أوبك+"، ومع ذلك بالنظر إلى أن الحصص التي لا تناسب أنغولا تم تحديدها كجزء من صفقة "أوبك+".وأشار الخبراء ومصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنها ستغادر هذا التحالف أيضًا، ووفقًا لوزير النفط والغاز والموارد المعدنية، ديامونتينو أزيفيدو، لم يكن دور أنغولا في المنظمة مهمًا، ولم تعد مشاركة البلاد في "أوبك" تتوافق مع المصلحة الوطنية.

https://sputnikarabic.ae/20231221/أنغولا-تقرر-الانسحاب-من-منظمة-الدول-المصدرة-للنفط-أوبك-1084339062.html

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اقتصاد, اوبك